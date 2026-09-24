NYC dará incentivos económicos a empresas de transporte para que realicen entregas por la noche

La ciudad de Nueva York quiere eliminar la mayor cantidad de camiones de las calles durante las horas de mayor congestión y, para conseguirlo, pondrá dinero sobre la mesa.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) anunció un nuevo esquema de incentivos para que negocios trasladen sus entregas del día a la noche, una estrategia para aliviar el tráfico, reducir el doble estacionamiento y mejorar la seguridad vial.

El programa de Entregas fuera de horario (Off-Hour Delivery, OHD) utilizará $5 millones de dólares en financiamiento de la MTA proveniente de los ingresos por el sistema de precios por congestión. La iniciativa contempla pagos para empresas que adapten sus operaciones y reciban mercancías entre las 7 p.m. y las 6 a.m. (ET), cuando la presión del tráfico diurno es menor. Hasta 14 compañías recibirán más de medio millón de dólares en incentivos durante la primera fase. Las solicitudes para la siguiente etapa permanecen abiertas.

Un cambio en la rutina de las entregas

La apuesta parte de una realidad difícil de esquivar en una ciudad donde el comercio electrónico sigue demandando una logística constante: cerca del 90% de las mercancías que circulan por NYC son transportadas en camión. Además, muchos establecimientos reciben sus productos a mitad del día, precisamente cuando la circulación vehicular y la demanda de espacio en las banquetas alcanzan niveles elevados.

El traslado de esas operaciones a horarios vespertinos y nocturnos pretende liberar espacio en calles y zonas de carga durante los momentos de mayor actividad. Según el NYC DOT, los grandes volúmenes de camiones en las horas pico contribuyen a la congestión, elevan las emisiones de carbono y aumentan los riesgos para peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía pública.

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, explicó que los recursos de la tarifa por congestión pueden utilizarse para hacer las entregas “más limpias, seguras y eficientes”. La agencia sostiene que el programa también permitirá respaldar a negocios locales mientras explora nuevas herramientas para enfrentar el tráfico en los 5 distritos.

Dinero para adaptar negocios

Los incentivos no están planteados únicamente como un pago por cambiar de horario. El financiamiento puede utilizarse para instalar equipos de bajo ruido en los vehículos de reparto, como paletas manuales y alarmas de respaldo adaptadas para operaciones nocturnas. También contempla modificaciones de seguridad en edificios que permitan recibir mercancías sin que haya personal presente y la instalación de cámaras u otros equipos de vigilancia.

Los pagos serán únicos y el programa está diseñado especialmente para pequeñas empresas que encuentran obstáculos financieros para modificar su logística, aunque pueden participar compañías de cualquier tamaño. Entre los pequeños minoristas que forman parte de la primera fase aparecen Element Brooklyn, Migrant Kitchen y Tea and Milk.

La propuesta también impulsa cambios en la última milla. El Departamento de Transporte anima a los participantes a evaluar vehículos eléctricos y bicicletas de carga como alternativas para completar los recorridos desde los puntos de descarga hasta los comercios.

La meta: 62,000 camiones fuera del horario pico

El programa no comienza desde cero. NYC hizo permanente su piloto de entregas fuera de horario en 2010 y, desde entonces, ha proporcionado asistencia técnica a receptores y empresas de carga interesadas en modificar sus operaciones. Actualmente, 27 empresas realizan entregas fuera de horario en más de 1,120 ubicaciones de la ciudad.

El objetivo a largo plazo es mucho más ambicioso: alcanzar 5,000 ubicaciones con entregas fuera de horario para 2040 y desplazar unos 62,000 camiones diarios de las horas de mayor congestión. La cifra conecta el programa con una estrategia para reorganizar la distribución de mercancías.

La MTA vincula esta política con el programa de alivio de la congestión. Juliette Michaelson, jefa de gabinete y planeación estratégica de la autoridad, señaló que cambiar las entregas fuera de las horas más ocupadas puede beneficiar tanto a las empresas como a quienes se desplazan por la ciudad.

En paralelo, el NYC DOT impulsa otras fórmulas para reducir la dependencia de los camiones, entre ellas las Autopistas Azules para trasladar carga hacia las vías fluviales, el programa comercial de bicicletas de carga y los Microhubs, diseñados para facilitar el cambio de camiones a bicicletas y carritos de mano en la última milla.

Para una ciudad acostumbrada a camiones de reparto en doble fila, autobuses que comparten espacio con vehículos de carga y banquetas saturadas, el cambio propuesto es concreto: mover parte de la actividad logística a horas en las que la calle está menos congestionada. El resultado dependerá de cuántas empresas se incorporen y de qué tan viable sea operar durante la noche, pero el incentivo ya marca una nueva etapa en el intento de hacer compatible el crecimiento de las entregas con una movilidad urbana menos embotellada.

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