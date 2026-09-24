NYC sorteará 70 mil boletos gratis del Met Opera: quiénes pueden participar

La ciudad Nueva York abre una nueva puerta a uno de sus escenarios más emblemáticos. La ciudad y la Metropolitan Opera anunciaron “Opera for All”, un programa que pondrá 70,000 boletos gratuitos a disposición de residentes durante la temporada 2026-27, mediante una lotería mensual.

La iniciativa, presentada este jueves 24 de septiembre por el alcalde Zohran Mamdani y directivos del Met, contempla la distribución de 10.000 entradas cada mes. De acuerdo con la administración municipal, esa cantidad representa alrededor del 10% de todos los boletos disponibles durante la temporada. El programa comenzará este mismo mes y está concebido como una alianza de largo plazo entre la ciudad y la institución cultural.

¿Quiénes pueden participar en la lotería para los boletos del Met Opera?

El mecanismo busca acercar el Metropolitan Opera a neoyorquinos que hasta ahora no han tenido la posibilidad de asistir a una función. Pueden participar los residentes de la ciudad que no hayan comprado una entrada del Met desde 2019, una condición que amplía la convocatoria más allá de quienes nunca han pisado el recinto.

La inscripción se puede realizar en línea a través del portal habilitado por la ciudad o mediante la aplicación del Metropolitan Opera. Las entradas sorteadas podrán corresponder a distintas zonas de la sala ubicada en Lincoln Square, desde sectores con precios habitualmente más elevados hasta otras localidades. La única excepción serán los espacios de pie.

La Alcaldía informó que colaborará con agencias y organizaciones como el Departamento de Servicios Sociales, NYCHA, las escuelas públicas de Nueva York, las bibliotecas públicas, CUNY y el Departamento para las Personas Mayores para promover y facilitar el acceso a la lotería.

Una temporada con títulos clásicos y estrenos

Los boletos gratuitos permitirán acceder a parte de la programación de la temporada 2026-27, que incluye producciones como “Macbeth”, “Lincoln in the Bardo” y “La Bohème”. Así, el sorteo no estará limitado a una obra específica ni a una sección determinada del teatro, sino que abarcará funciones y localidades de diferentes características.

Para el Metropolitan Opera, el alcance del programa también representa una apuesta por ampliar su relación con el público local. Peter Gelb, gerente general del Met, señaló que la institución espera demostrar con “Opera for All” que sigue siendo una parte vital de la vida de la ciudad. El recinto, situado en el Lincoln Center, es uno de los escenarios culturales más reconocidos de la ciudad.

La administración municipal ha presentado esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia para reducir las barreras económicas que pueden separar a los residentes de determinadas experiencias culturales. En los últimos meses también impulsó programas de entradas gratuitas o de bajo costo para estudiantes de preparatoria en Broadway y Off-Broadway, además de otras iniciativas vinculadas con eventos deportivos.

Un programa que busca continuar

“Opera for All” no está planteado como una promoción de una sola temporada. El Metropolitan Opera se comprometió a mantener el programa en temporadas futuras, según informó la ciudad, mientras se preparan otras vías para distribuir entradas directamente entre neoyorquinos durante los próximos meses.

La apuesta tiene, además, un antecedente histórico que la administración de Mamdani destacó durante el anuncio. En 1943, el alcalde Fiorello La Guardia ayudó a establecer el New York City Center como sede de lo que llamó “The People’s Opera”, con entradas que entonces costaban entre 75 centavos y $2 dólares.

Más de 8 décadas después, la idea de llevar la ópera a un público más amplio reaparece con una herramienta acorde con la ciudad actual: una lotería digital. Para miles de residentes, la oportunidad no dependerá de reservar con meses de anticipación ni de asumir el precio habitual de una noche en el Met, sino de participar en el sorteo correspondiente.

El programa también abre una posibilidad singular para quienes han vivido durante años en NYC sin conocer desde dentro uno de los espacios culturales más reconocibles de Manhattan. La temporada apenas comienza, y con 10,000 boletos liberados cada mes, “Opera for All” convertirá el acceso a la sala en una oportunidad recurrente para residentes que cumplan con los requisitos.

Para los interesados, conviene revisar cada convocatoria mensual, ya que el lanzamiento de los boletos será escalonado a lo largo de la temporada. La inscripción inicial ya está disponible.

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