Periodistas de CNN y MS NOW logran ingresar a la Casa Blanca tras orden del juez

Periodistas de las cadenas CNN y MS NOW ingresaron este jueves a las instalaciones de la Casa Blanca para ejercer sus labores periodísticas, a pesar de momentos de tensión en los que se les prohibió la entrada en horas de la mañana.

La entrada de los reporteros se produjo tras el cumplimiento de una resolución emitida por el juez federal Timothy Kelly, la cual dispuso el restablecimiento inmediato de las credenciales de acceso revocadas a los equipos de prensa.

Demoras en las horas previas al ingreso

Las autoridades gubernamentales demoraron inicialmente la ejecución de la sentencia para restaurar la entrada a los tres medios afectados: CNN, MS NOW y Politico. Sin embargo, pasadas las 12:00 p.m., dos de las cadenas confirmaron el acceso efectivo de sus trabajadores al recinto gubernamental, detalló EFE.

El ingreso se produjo minutos después de que el juez Kelly exigió al gobierno de Donald Trump argumentar por escrito los motivos de las trabas impuestas a los reporteros. El magistrado fijó como límite las 12:30 p.m. para recibir los descargos oficiales sobre la falta de acatamiento de la medida judicial dictada a primera hora del día.

Según con lo informado por el reportero de Politico, Kyle Cheney, la intervención del tribunal respondió a las denuncias formales presentadas por los medios de comunicación ante los reiterados impedimentos de acceso aplicados contra su personal.

Antecedentes de la demanda y boicot de las cadenas televisivas

El conflicto se originó la semana pasada, cuando el presidente Donald Trump hizo público el veto contra el periódico Politico y las cadenas CNN y MS NOW, argumentando la difusión de “noticias falsas” y acusando a sus reportajes de amenazar la seguridad nacional.

Ante la prohibición, los tres medios interpusieron una demanda conjunta ante los tribunales. El juez desestimó la medida del gobierno de Trump al considerar que el retiro de credenciales se realizó sin el “debido proceso”.

A pesar del fallo favorable, los periodistas no pudieron cubrir el acto protocolar de bienvenida al presidente de China, Xi Jinping, en la Casa Blanca. Las principales cadenas de televisión del país, entre ellas la cadena Fox, suspendieron la transmisión en directo del evento diplomático en señal de solidaridad.

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