Xavi y Klopp reparten puntos en UEFA Nations League en sus respectivos debuts con Países Bajos y Alemania

El inicio de las eras de Xavi Hernández al frente de la selección de Países Bajos y de Jürgen Klopp en el banquillo de Alemania concluyó con una igualdad 1-1 en la jornada inaugural de la UEFA Nations League 2026-27.

El choque, correspondiente al Grupo A2 que ambas potencias comparten con Grecia y Serbia, se disputó sobre el césped del Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, donde el conjunto local rescató un merecido punto gracias a un gol agónico anotado al ‘92 por el atacante Cody Gakpo.

El partido marcó la reestructuración de dos potencias continentales heridas tras ser eliminadas prematuramente durante los dieciseisavos de final del reciente Mundial 2026 (a manos de Marruecos y Paraguay, respectivamente), salidas que precipitaron los ceses de Ronald Koeman y Julian Nagelsmann.

En el arranque del duelo, Alemania lució la habitual presión asfixiante y la verticalidad que caracterizan al libreto táctico de Klopp. Sin embargo, la primera jugada de peligro real favoreció a la Oranje con un cabezazo de Virgil van Dijk a la salida de un córner que terminó anulado por el colegiado español Alejandro Hernández Hernández tras la intervención del VAR, al constatar una falta previa del delantero Brian Brobbey sobre el guardameta Marc-André ter Stegen.

Pese al asfixiante planteamiento de Xavi, fue la selección germana la que abrió el marcador en el minuto 32. Felix Nmecha aprovechó un balón suelto dentro del área pequeña tras un intento fallido de taconazo por parte de Karim Adeyemi para batir la portería local. La jugada desató una fuerte controversia, ya que la acción se produjo mientras Brobbey permanecía tendido en el suelo por lesión, sumándose a la retirada previa del alemán Kai Havertz por problemas físicos.

En el complemento, Ter Stegen emergió como la gran figura al repeler disparos a quemarropa de Denzel Dumfries, Mexx Meerdink y un certero remate de rosca del joven debutante Ruben van Bommel.

La insistencia del cuadro neerlandés encontró recompensa en el tiempo de prolongación. El propio Ruben van Bommel (hijo del exfutbolista Mark van Bommel) recuperó un balón en la medular y filtró un pase preciso con el exterior del pie hacia la llegada de Gakpo, quien definió de manera acrobática para sellar el 1-1 definitivo. El agónico remate impidió que Alemania inclinara a su favor el historial directo entre ambas naciones, que ahora contabiliza 18 victorias germanas, 19 empates y 12 triunfos para la Oranje.

Sigue leyendo:

·Futbolista inglés Andy Carroll revela en su autobiografía que sufrió abusos sexuales

·Venezuela se corona campeona sudamericana y jugadoras chilenas arruinaron celebración con batalla campal

·Harry Kane evalúa mudarse a EE.UU. para jugar en la MLS y entrenarse como pateador en la NFL