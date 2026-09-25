Culver’s lanza una nueva CurderBurger de cheddar ahumado por tiempo limitado

A partir del 28 de septiembre, Culver’s incluirá en su menú una versión de su popular hamburguesa con cuajada de queso: la Smoked Cheddar CurderBurger. Una nueva propuesta de ingredientes desde su lanzamiento original en 2021.

La cadena describe que el nuevo producto se trata de una ButterBurger cubierta con queso cheddar ahumado frito, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y mayonesa, todo servido en un pan Kaiser ligeramente tostado y untado con mantequilla.

Una oferta limitada para los seguidores de la cadena

La Smoked Cheddar CurderBurger estará disponible únicamente del 28 de septiembre al 11 de octubre, o hasta agotar existencias, destaca All Recipes. Culver’s presentará el producto como una novedad de temporada vinculada al Día Nacional del Queso en Cubos.

Un lanzamiento que llega justo a tiempo para el fin de la promo de la Fried Pickle Pub Burger de Culver’s —con pepinillos fritos crujientes, carne fresca (nunca congelada), auténtico queso cheddar y la sabrosa salsa Brewpub en un suave pan de pretzel— que está disponible desde comienzos de agosto hasta el 27 de septiembre.

Regresan los Jalapeño Cheese Curds

Una vez finalizada la promoción de la CurderBurger de cheddar ahumado, en octubre, la cadena ofrecerá los Jalapeño Cheese Curds, bocados elaborados con una combinación de queso cheddar de Wisconsin con trozos auténticos de jalapeño, todo con una cobertura crujiente.

Estos bocados permanecerán en el menú hasta el 29 de noviembre, con una promoción especial para los miembros del programa Delicious Rewards, quienes podrán comprarlos por 3 dólares durante la “hora feliz” del 15 de octubre, de 16:00 a 20:00, según la hora local.

Culver’s es una cadena fundada hace 40 años y hasta la fecha cuenta con 1000 restaurantes familiares en 26 estados. Una de sus apuestas culinarias es ofrecer comida preparada al momento con ingredientes frescos de la granja y servida con una sonrisa.

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