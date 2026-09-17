Desde menús especiales hasta hamburguesas gratis, se podrá disfrutar este viernes 18 de septiembre en cadenas de restaurantes y marcas de alimentos para celebrar el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso en Estados Unidos.

Aunque muchas promociones favorecen a clientes inscritos en programas de recompensas o a través de sus aplicaciones móviles, cadenas líderes como Burger King y McDonald’s son generosas con los clientes que acudan a los restaurantes.

Burger King regalará una hamburguesa con una compra mínima de $3 el 17 de septiembre, y una hamburguesa con queso y tocino gratis bajo la misma condición el día 18. Por su parte, McDonald’s ofrecerá un Double Cheeseburger gratis con una compra mínima de $1.

Las ofertas 2×1 y recompensas

Las ofertas 2×1 son el plato fuerte de Buffalo Wild Wings, Hardee’s, White Castle y Mooyah, que ofrecen promociones de compra de una hamburguesa y obtención de otra gratis. Por su parte, Dog Haus entregará una recompensa para una hamburguesa gratuita en una próxima visita.

Descuentos destacados por menos de $10

Los miembros del programa de fidelidad de Smashburger podrán comprar hamburguesas individuales por $1.

Shake Shack ofrecerá un ShackBurger o Cheeseburger por $5 con cualquier compra, utilizando el código BURGERDAY.

Otras ofertas incluyen hamburguesas por $2.99 en Good Times, $3 en Checkers & Rally’s, $3.99 en Farmer Boys y $3.50 en Wayback Burgers.

Ruby Tuesday venderá varias hamburguesas y sándwiches con papas por $6.99, mientras que Twin Peaks ofrecerá hamburguesa y patatas por $7.99.

Menús especiales y promociones con acompañamientos

BJ’s Restaurant & Brewhouse ofrecerá su All American Smash Burger junto con un Pizookie por $13 .

ofrecerá su junto con un . Eddie Merlot’s venderá su hamburguesa de primera calidad con patatas fritas por $15 , y Sullivan’s Steakhouse ofrecerá su Signature Angus Burger con patatas por el mismo precio.

venderá su con , y ofrecerá su con por el mismo precio. Perkins Restaurant & Bakery tendrá un menú de hamburguesa, patatas y pastel por $10.99 .

tendrá un menú de . Otras cadenas, como Hurricane Grill & Wings, Tender Greens y 7-Eleven, incluirán bebidas gratuitas con la compra de una hamburguesa.

Promociones disponibles en restaurantes y aplicaciones

Algunas ofertas estarán disponibles en el establecimiento, mientras que otras exigirán pedidos por internet, mediante aplicaciones propias o a través de plataformas de entrega. Grubhub ofrecerá envío gratuito y promociones en Burger King, Wendy’s y Outback en pedidos que cumplan determinados mínimos.

Las condiciones varían según la ubicación. Varias promociones no pueden combinarse con otros descuentos, tienen un solo uso o excluyen los menús infantiles, los combos y los pedidos de terceros

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