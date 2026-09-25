Informan que “Avengers: Endgame Encore” tiene cuatro escenas nuevas

Este viernes, se estrena “Avengers: Endgame Encore” en salas de cine de Estados Unidos y ya se han comenzado a compartir los primeros detalles sobre esta producción. Hay que recordar que Marvel Studios hizo este estreno para preparar a sus fanáticos para la llegada de “Avengers: Domsday” en diciembre de este año.

Además de querer revivir la emoción del estreno de “Avengers: Endgame” en el 2019, esta película también presenta a los fanáticos algunas escenas adicionales que ofrecen mayor claridad sobre lo que sucederá en la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que estará disponible en cines a partir del 18 de diciembre.

En una reseña publicada por “Variety” se asegura que hay un total de cuatro escenas adicionales. Estas son protagonizadas por el Capitán América, Loki, Hulk y otra de las escenas ocurre en las oficinas de AVT (Autoridad de Variación Temporal), las cuales aparecen en la serie de Loki que está disponible en Disney+.

El mismo medio ha informado que estas cuatro escenas, traducidas en cuatro minutos más, fueron grabadas al mismo tiempo que estaba en producción “Avengers: Doomsday”. Hay que recordar que esta película también representa el regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia, pero esta vez no será Iron Man. O eso es lo que parece.

“Avengers:Doomsday”, junto con “Dune: Part III”, promete cerrar el año a lo grande en números de taquilla. Hay que destacar que durante todo el 2026 la industria ha logrado ser más optimista, pues han pasado por las salas de cine éxitos como “Spider-Man: Brand New Day”, “The Devil Wears Prada 2” y “The Odyssey”.

Este año también ha sido muy importante para Marvel, pues tras el estreno de “Avengers: Endgame”, en 2019, el estudio sufrió una baja en sus producciones.

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