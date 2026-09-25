Italia recibió abucheos en estrepitoso debut de Roberto Mancini ante Bélgica

En el marco de la jornada inaugural de la UEFA Nations League, Italia cayó derrotada por 0-2 en el Estadio Olímpico de Roma ante Bélgica, dejando al descubierto marcadas desatenciones defensivas y una alarmante desconexión en la generación de juego, secuelas directas de la inestabilidad institucional y deportiva que atraviesa el combinado europeo en los últimos meses.

El cuadro belga asumió la iniciativa del compromiso impulsado por la claridad conceptual de Kevin De Bruyne en la medular y el desequilibrio de Mika Godts. El atacante del PSG abrió la cuenta al minuto 22 tras desbordar a la zaga central e inscribir el primer gol del encuentro.

A pesar de que el guardameta Gianluigi Donnarumma evitó una diferencia mayor en la primera mitad mediante múltiples intervenciones de mérito, Italia mostró un leve despertar en la reanudación del complemento. Sin embargo, los remates del ariete Esposito y de Moise Kean fueron neutralizados de manera sistemática por el golero Lamens.

Cuando la escuadra local presionaba con mayor insistencia en busca del empate, Bélgica asestó el golpe definitivo en el minuto 69 mediante una transición rápida liderada por Dodi Lukebakio. El atacante del Benfica condujo desde el círculo central y sacó un potente disparo de media distancia que superó la estirada de Donnarumma.

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