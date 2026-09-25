De “Chouchou” a Lady Dior: Los bolsos de Dior y Gucci que llevan el nombre de la princesa Diana

Dos de las casas de lujo más influyentes de la moda, Dior y Gucci, decidieron en distintos momentos cambiar el nombre comercial de dos de sus bolsos más reconocidos para dedicárselos a la princesa Diana de Gales. El gesto, poco común en la industria, convirtió a ambos accesorios en piezas con una carga simbólica que se mantiene más de dos décadas después de la muerte de la princesa, en 1997.

El bolso que pasó de “Chouchou” a Lady Dior

El diseño que hoy se conoce como Lady Dior fue creado en 1994 por Gianfranco Ferré, entonces director artístico de la casa francesa. En un primer momento se llamó “Chouchou”, palabra francesa que significa “favorito”, y luego pasó a denominarse “Princesse” durante un breve período.

En septiembre de 1995, Bernadette Chirac, esposa del entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, buscaba un regalo para la princesa Diana con motivo de su visita a París. Dior le ofreció el modelo, que en ese momento ni siquiera había salido a la venta al público. El bolso, en color negro, fue entregado a Diana durante la inauguración de una exposición de Paul Cézanne en el Grand Palais.

Princesa Diana luciendo el icónico bolso Dior en 1996 en Londres. Crédito: Adrian Dennis | AP

Dos meses después, la princesa fue fotografiada con el bolso colgado del brazo durante una visita oficial a Argentina, combinado con un traje blanco de Versace. A partir de ese momento lo incorporó de manera constante a su vestuario y llegó a encargar una segunda versión en color azul marino. En 1996, un año antes de su muerte, Dior renombró oficialmente el diseño como Lady Dior, en referencia al título de Lady Diana Spencer que la princesa tenía antes de casarse con el entonces príncipe Carlos.

El bolso se distingue por su forma estructurada, sus dos asas superiores y el acolchado “cannage”, un patrón de rombos inspirado en las sillas de mimbre que Christian Dior utilizaba en sus primeros desfiles. Con los años, la firma amplió la línea original con variantes como el Lady D-Lite, presentado en 2019 con una correa removible, y el Lady D-Joy. La directora creativa Maria Grazia Chiuri ha reinterpretado el diseño en distintos materiales, desde terciopelo hasta piel de pitón.

El modelo ha sido usado por figuras como la reina Camila, quien lo llevó en las ediciones 2024 y 2025 de Royal Ascot y en Wimbledon; Meghan Markle, nuera de Diana; y artistas como Jennifer Lopez, Rosalía y Jisoo, integrante de Blackpink, quien protagonizó una campaña de la marca en 2024.

Gucci y el bolso de asas de bambú

Gucci introdujo su bolso de asas de bambú en 1991, como parte de una técnica que la firma italiana había desarrollado décadas antes, en 1947, cuando la escasez de materiales tras la Segunda Guerra Mundial la llevó a experimentar con el bambú para fabricar asas y cierres.

Diana comenzó a usar este bolso de forma habitual durante la década de 1990, especialmente en los trayectos hacia y desde el gimnasio Chelsea Harbour, donde era fotografiada con frecuencia por la prensa. El modelo, entonces conocido simplemente como Gucci Bamboo Handle Tote, terminó asociado a su imagen pública sin llevar oficialmente su nombre.

Esa asociación se formalizó recién en 2021. El 1 de julio de ese año, un día después de lo que habría sido el cumpleaños número 60 de la princesa, Gucci presentó una nueva versión del bolso bajo el nombre Gucci Diana, como parte de la colección “Gucci Beloved”. El entonces director creativo de la marca, Alessandro Michele, mantuvo las asas de bambú originales pero añadió correas de cuero en tonos flúor alrededor de ellas, un elemento que además cumple la función de proteger la forma de las asas. La nueva línea se ofreció en versiones mini, pequeña y mediana, con precios que en su lanzamiento fueron de entre 2.600 y 12.000 dólares.

Un tercer bolso sin nombre oficial

Además de Dior y Gucci, Diana también llevó con frecuencia un bolso de solapa de Chanel que terminó siendo conocido en el mercado como “Chanel Diana” o “Diana Flap”. A diferencia de los otros dos casos, Chanel nunca le dio ese nombre de forma oficial: se trata de una denominación que surgió entre coleccionistas y en el mercado de reventa para identificar ese modelo específico, que la casa dejó de producir después de algunos años.

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