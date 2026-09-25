Angelina Jolie se deshizo de una de sus propiedades en Los Ángeles mientras planea su salida del país

En mayo de este año, la actriz Angelina Jolie puso en venta su mansión en Los Feliz, California, y ahora se ha revelado que encontró un propietario.

Esta decisión la tomó meses después de que declarara públicamente que estaba planeando su mudanza de Estados Unidos. En su momento dijo que su mudanza tendría que ver con las políticas de Donald Trump y también apuntó que durante muchos años ha querido vivir fuera de Estados Unidos, pero no lo hizo por sus hijos y por su relación con Brad Pitt.

Hay que recordar que esta propiedad fue comprada por Jolie poco después de anunciar su separación de Pitt. En ese momento, pagó $24.5 millones de dólares por el lugar. Según “Realtor.com”, la venta del sitio se cerró por $24.75 millones de dólares, lo que quiere decir que la actriz no recibirá una ganancia muy importante por el lugar.

En el mercado de bienes raíces, esta propiedad no solo resaltó por haber pertenecido a Jolie, sino también porque fue el hogar del cineasta Cecil B. DeMille, quien falleció en 1959.

La propiedad que acaba de vender incluye una casa principal de 11,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El agente de bienes raíces que ofrecía la propiedad resaltaba que su interior representa “esta unión de arte y visión transformó la propiedad en una obra maestra singular, que encarna el glamour y la fuerza creativa de la Edad de Oro de Hollywood”.

El plan de Jolie era mudarse cuando sus hijos menores, Knox y Vivienne, cumplieran 18 años y eso ya pasó este año. Sin embargo, por ahora no ha anunciado si efectivamente hará de otro país del mundo su residencia principal. En otras ocasiones, la actriz también ha expresado su interés por algunas ciudades de Europa.

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