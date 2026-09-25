Qué significa que te desvíen la mirada en una conversación, según la psicología

Desviar la mirada en medio de una charla podría interpretarse cómo desinterés, aburrimiento o incluso un gesto desafiante. Sin embargo, los expertos coinciden en que esta reacción tiene una explicación más amplia que no es precisamente negativa.

Asimismo, para muchas personas, mirar hacia otro lado puede ser una forma de facilitar el pensamiento. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH), que analiza la aversión de la mirada, concluye que desviar la mirada en una conversación no significa necesariamente desinterés.

Los expertos también señalan que las personas pueden apartar la mirada cuando necesitan concentrarse, recuperar información de la memoria o procesar una respuesta compleja. Reducir temporalmente los estímulos visuales del rostro del interlocutor puede facilitar determinadas tareas cognitivas.

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Desviar la mirada puede ayudar al cerebro a pensar

Mantener los ojos sobre el rostro significa continuar procesando información visual mientras se intenta construir una respuesta. Pero para algunas personas, reducir momentáneamente ese estímulo facilita concentrarse en lo que quieren decir.

Además, alguien que mira hacia una ventana, al suelo o hacia un punto cercano mientras responde una pregunta complicada puede estar pensando con mayor intensidad, no desconectándose de la conversación.

De hecho, los expertos acotan que alguien puede estar mirándote fijamente sin prestar atención a lo que dices, por lo que no siempre es un gesto definitivo.

También hay que tomar en cuenta la personalidad de cada individuo. Por ejemplo, la ansiedad social puede estar relacionada con una mayor tendencia a evitar el contacto visual durante una interacción, según investigaciónes del NIH.

En estos casos, apartar la mirada puede estar asociado con incomodidad o preocupación por la evaluación de los demás.

Por último, el contacto visual no tiene exactamente el mismo valor en todas las sociedades. Una revisión internacional de cientos de estudios encontró importantes diferencias entre poblaciones en la manera de utilizar e interpretar la mirada, sin que exista un patrón universal que permita determinar cuál es la forma “correcta” de mantener contacto visual.

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