Retiran canela molida Lior por niveles elevados de plomo: se vendió en Nueva York y en cinco estados

Un lote de canela molida de la empresa Galil Importing Corp es retirado del mercado por riesgo de altos niveles de plomo, según un análisis del Departamento de Salud de Maryland.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó los detalles del retiro en su sitio oficial, tratándose de un retiro voluntario de condimento molido de canela Lior, presentado en envases de plástico transparente de 90 gramos, en cajas de seis unidades.

Por este caso, la empresa Galil Importing Corp anunció una investigación sobre sus proveedores y medidas adicionales para reforzar las pruebas y la verificación de sus productos.

Lo que debes saber del retiro

Se insta a los consumidores a verificar la información de lote, códigos y fechas del alimento retirado del mercado. El código de lote está impreso en el lateral del envase, debajo de la lista de ingredientes:

Código UPC: 794711005484

794711005484 Código de lote: GAP11304

GAP11304 Periodo de distribución: Del 18 de noviembre de 2025 al 7 de septiembre de 2026

Del 18 de noviembre de 2025 al 7 de septiembre de 2026 Estados involucrados: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas, Florida e Illinois

¿Cuáles son los riesgos asociados a la exposición al plomo?

Las autoridades sanitarias hacen seguimiento a los productos de canela en el mercado para garantizar que no se excedan los niveles de plomo. Recordemos que en 2025 se produjo un retiro masivo de canela por contaminación con este metal pesado.

Uno de los riesgos de exposición a niveles bajos de plomo es que no causa síntomas visibles, pero sí afecta los niveles de plomo en la sangre.

La FDA advierte que una exposición prolongada o a concentraciones mayores puede afectar diversos sistemas del organismo. Se debe tener especial cuidado con los niños.

Estudios han comprobado que una exposición prolongada puede provocar daños permanentes en el sistema nervioso central, problemas de aprendizaje y trastornos del desarrollo.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Tanto la empresa como las autoridades sanitarias instan a los consumidores a evitar el consumo del producto, desecharlo o regresarlo al lugar de compra para un reembolso.

Igualmente, el llamado a los comercios es a suspender de inmediato la venta y distribución del lote retirado, además de separar cualquier inventario restante.

En caso de dudas o consultas, los consumidores pueden comunicarse con la empresa al 1-516-496-7400, de lunes a viernes, entre las 9 a. m. y las 5 p. m., hora del Este.

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