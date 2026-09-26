Justicia neoyorquina concluye que el ICE incurrió en abusos contra migrantes bajo su custodia

En una contundente sentencia, un juez federal ordenó que las medidas de protección contra lo que tildó de condiciones “inhumanas e inconstitucionales” en las cárceles federales de detención de inmigrantes en el Bajo Manhattan se convirtieran en permanentes, incluyendo la limitación de la cantidad de detenidos que pueden ser alojados en el sitio.

El fallo del magistrado Lewis A. Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan amplía las normas que el mismo estableció en el verano de 2025, cuando se presentó la demanda relativa a las condiciones en el Edificio Federal Jacob K. Javits, localizado en 26 Federal Plaza. Las mencionadas normas incluyen además proporcionar a los detenidos inmigrantes productos de higiene, comidas regulares, llamadas confidenciales con sus abogados y un mínimo de 50 pies cuadrados de espacio por detenido.

“Al retener en las salas de detención a muchas más personas de las que se habían previsto y durante mucho más tiempo del previsto, el ICE privó objetivamente a los detenidos de sueño, condiciones de vida sanitarias, necesidades básicas de higiene personal, alimentos y agua suficientes y atención médica adecuada”, escribió Kaplan en una decisión de 127 páginas.

Asimismo, agregó lo siguiente: “El ICE sabía, o debería haber sabido, que el trato que daba a los detenidos era incorrecto, pero aun así continuó haciéndolo. Lo hizo para castigar a los detenidos e inducirlos a deportarse voluntariamente“.

Un representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el ICE y los centros de detención de Manhattan, emitió un comunicado restando importancia a las conclusiones del juez federal, de acuerdo con las cuales las condiciones en las celdas de ICE eran deplorables e intencionadas. El comunicado hizo énfasis en que las celdas estaban destinadas a los arrestos a corto plazo.

El comunicado aseguraba que la agencia estaba comprometida a garantizar la seguridad de los detenidos. Pero no abordó las preocupaciones específicas explicadas por el magistrado.

El dictamen representa una victoria para los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes por meses han denunciado las condiciones de las celdas del 26 Federal Plaza, que se convirtieron en un epicentro de la represión contra los inmigrantes de la ciudad de Nueva York bajo la administración del presidente Donald Trump, informó Gothamist.

Aparte de tener celdas de detención del ICE, el edificio también alberga un tribunal de inmigración y una oficina de registro del ICE donde los agentes federales han arrestado cada vez más inmigrantes en el segundo mandato del republicano. Por días, los detenidos permanecieron en celdas hacinadas, en condiciones que, de acuerdo con Kaplan, eran muy duras.

Las celdas de detención, construidas sin camas ni duchas, eran antiguamente centros de tránsito temporales donde los inmigrantes eran detenidos por unas horas antes de ser llevados a un centro de detención permanente del ICE. No obstante, cuando ICE empezó a detener a una cantidad récord de inmigrantes el verano pasado, había más detenidos que camas disponibles, dicen los registros judiciales, y la agencia hacinó a decenas de personas en las celdas durante varios días.

El juez también aseveró que los trabajadores de ICE habían tratado de “maquillar” la realidad de esas condiciones. Descubrió que los funcionarios de ICE violaron en diferentes ocasiones sus órdenes previas que exigían estándares mínimos de atención en el centro, al exceder las restricciones de capacidad por al menos 84 días, no dar acceso a llamadas legales confidenciales y no cumplir con otros estándares básicos de vida obligatorios para los detenidos.

La resolución del juez es la más reciente en una demanda interpuesta hace más de un año por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y las libertades civiles, entre ellos Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la organización Make the Road New York. Kaplan escribió que era necesario establecer de manera permanente los estándares mínimos de atención en el centro, ya que parecía improbable que ICE empezara a reducir las detenciones o agregar más camas en los otros centros de reclusión considerados “apropiados”.

Los datos de la agencia apuntan a que las detenciones de ICE en el área metropolitana de Nueva York subieron exponencialmente este verano. La mayor cantidad de detenciones de ICE en la región se registró en junio de 2025, poco después de que los agentes de ICE comenzaran a arrestar a inmigrantes en masa luego de su comparecencia ante el tribunal de inmigración. En mayo, un juez federal bloqueó temporalmente esta práctica.

Harold Solis, codirector jurídico de Make the Road New York y uno de los abogados de la parte demandante, aseveró que las condiciones deplorables en el número 26 de Federal Plaza son representativas del desprecio del gobierno de Trump por el estado de derecho y su hostilidad hacia los inmigrantes.

“Somos conscientes de que estos abusos no ocurrieron de forma aislada”, declaró Solis en un comunicado. “Forman parte de un patrón más amplio de crueldad e ilegalidad que ha caracterizado el trato que esta administración ha dado a los inmigrantes durante el último año, alimentando el miedo, causando un profundo daño a las comunidades y socavando los derechos y la seguridad tanto de ciudadanos como de no ciudadanos”.

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