Juez federal frena la deportación del venezolano baleado por ICE en Austin

Un juez federal ordenó este martes frenar la deportación de Wilber Rafael Garcés Pérez, el venezolano de 28 años que fue baleado por un agente de ICE en Austin y posteriormente trasladado a un centro de detención migratoria en el sur de Texas con una bala alojada cerca de la columna.

El juez Orlando L. García, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, dispuso que Garcés Pérez no sea deportado antes de comparecer ante el tribunal el próximo 30 de septiembre. La resolución corresponde al caso Garcés Pérez contra Thompson y otros, presentado después del incidente.

La medida judicial supone una pausa inmediata a la orden de deportación que pesaba sobre el venezolano, cuya defensa sostiene que fue dictada en ausencia después de que una notificación de la corte de inmigración fuera enviada a una dirección antigua.

Según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, Garcés Pérez había informado al Gobierno de su cambio de domicilio, pero no recibió la citación correspondiente y, por ese motivo, no acudió a la audiencia que posteriormente derivó en la orden de expulsión.

De un hospital a la custodia migratoria

La decisión del juez se produjo mientras la situación médica de Garcés Pérez generaba nuevos cuestionamientos sobre su traslado y atención bajo custodia de ICE.

El venezolano fue herido el domingo durante un incidente con agentes migratorios mientras realizaba entregas para DoorDash en Austin. Tras recibir el disparo, fue llevado al Dell Seton Medical Center, donde los médicos decidieron no retirar el proyectil porque estaba demasiado cerca de la columna, según su propio relato y el de su defensa.

Horas después, fue trasladado al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, a unos 220 kilómetros de Austin. Desde allí denunció dolor persistente y falta de atención médica adecuada. También afirmó que tuvo que dormir en el suelo de una celda.

La situación empeoró el lunes, cuando Garcés Pérez comenzó a reportar pérdida de movilidad y sensibilidad en el brazo y el lado izquierdo del cuerpo. Su abogada informó que fue llevado nuevamente a un hospital para recibir atención.

Según Lincoln-Goldfinch, durante ese traslado el venezolano fue esposado de manos y tobillos y sujeto con una cadena alrededor de la cintura. La abogada afirmó que fue tratado con brusquedad, mientras que en el hospital recibió morfina y le colocaron el brazo en un cabestrillo.

Finalmente este martes fue nuevamente trasladado al centro de detención.

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