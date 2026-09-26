La mujer que acusó a Jay-Z de abuso sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Una mujer que acusó de abuso sexual al rapero Jay-Z se retractó de sus acusaciones en contra del artista y aseguró que nunca lo conoció.

En una declaración legal presentada el jueves en la noche, la mujer, identificada como Jane Doe en la acusación penal, afirmó que sus acusaciones en contra

“Mis acusaciones de que Shawn Carter me violó o agredió sexualmente de alguna otra manera eran falsas. Nunca he conocido al señor Carter. El señor Carter nunca tuvo ningún tipo de conducta inapropiada conmigo. Ninguna de mis afirmaciones contra el señor Carter es cierta. Entiendo que mis acusaciones falsas le han causado al señor Carter un dolor, sufrimiento y daño inmensos que nunca podrán repararse por completo. Pido disculpas sincera e incondicionalmente al señor Carter por el daño devastador que le he causado a él, a su familia y a su reputación”, dijo Jane Doe en una declaración proporcionada a CNN.

Jane Doe hizo estas acusaciones por primera vez en una demanda presentada por el abogado Tony Buzbee en diciembre de 2024 dirigida contra Carter y Sean “Diddy” Combs, quien actualmente cumple una condena de 50 meses de prisión en Nueva York por dos cargos de transporte para facilitar la prostitución.

Inicialmente, Jane Doe acusó a Combs de agresión sexual en una fiesta posterior a los MTV VMAs del año 2000, cuando ella tenía 13 años. Luego modificó su demanda para incluir a Shawn Carter (nombre real de Jay-Z) y lo acusó también de violación.

En su demanda, dijo que comenzó a sentirse mareada después de consumir una bebida en la fiesta y entró desorientada en un dormitorio cercano, donde afirmó que Carter la violó primero y luego Combs.

El abogado que representó a la acusadora aseguró que la mujer sí fue víctima de una agresión sexual, pero reconoce que la acusación contra Carter fue falsa. “Nuestra cliente sostiene que fue víctima de una agresión sexual, pero se equivocó por completo en sus acusaciones al identificar al señor Carter, y esas acusaciones eran falsas. El señor Carter no la violó, no la agredió sexualmente, no tuvo ninguna conducta inapropiada con ella y ella nunca lo ha conocido. Ella pide disculpas sincera e incondicionalmente al señor Carter y a su familia”, dijo el abogado J. Blair Newman.

Jane Doe afirmó que los abogados que accedieron a representarla en un principio nunca verificaron su historia y aclaró que el equipo de Carter nunca la amenazó y que no ha recibido dinero ni promesa alguna de compensación monetaria por parte del equipo del rapero.

Jay-Z negó las acusaciones en su contra desde un principio y ha mantenido una batalla legal con Buzbee, antiguo abogado de Jane Doe, a quien demandó por proceso malicioso, en un caso que actualmente está pendiente ante un tribunal federal de Nueva York.

Los abogados de Carter presentaron una notificación ante el juez para retirar todas las reclamaciones contra Jane Doe luego de que se retractó de sus acusaciones, aunque el caso contra Buzbee, su antiguo abogado, sigue en pie.

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