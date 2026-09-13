Hijos de Julio César Chávez ganan exhibición por nocaut en México

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, hijos de la leyenda mexicana Julio César Chávez, ganaron por nocaut el pasado sábado por la noche en sus respectivas peleas de exhibición en el Gimnasio Miguel Hidalgo.

El primero en entrar en acción fue Omar Chávez, quien subió al ring para vencer a Brayan Santander por la vía del KO apenas en el segundo round.

?? || Tremendo KO de Omar Chávez sobre el colombiano Brayan Santander, apenas en el segundo round, para ganar la pelea en peso semicompleto pic.twitter.com/asHzJH86Xp — Tribuna Deportes ??????? (@Tribunadeportes) September 13, 2026

Más tarde, Julio César Chávez Jr. doblegó a Jeison Troncoso por nocaut, pero en el primer asalto, luego de una combinación de golpes.

Chávez Jr. soltó un volado de zurda que el colombiano no pudo esquivar y terminó la pelea por la vía rápida.

Troncoso no pudo responder. Intentó cubrirse de inmediato, pero la ráfaga de golpes de Chávez Jr. lo hizo tambalear hasta caer a la lona.

Con el rival ya sin capacidad de reacción, Chávez Jr. se lanzó con todo y cerró una victoria clara en su regreso a los encordados.

La pelea se disputó en la división pesado‑supermediano y tuvo como testigo a su padre, Julio César Chávez, quien no dejó de alentarlo desde su esquina.

?? ¡SE ACABÓ! ¡TREMENDO KO DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.! ???



Chávez Jr. conectó con poder y puso punto final al combate de manera contundente. ??



? Revive el momento exacto del KO que desató la emoción sobre el ring.



? ¡Dale play y disfruta!#JulioCésarChávezJr #ChávezJr? pic.twitter.com/ragoVNT2jd — AYM Sports (@AYMsports) September 13, 2026

Con este resultado, Chávez Jr. llegó a 56 triunfos en su carrera profesional, además de acumular siete derrotas y un empate.

Chávez Jr. abrió su corazón recientemente en una entrevista exclusiva para El Diario de Nueva York, en la que habló del auge, la destrucción, la caída y el resurgimiento de su vida y carrera.

En el marco de la serie documental ‘Chávez vs. Chávez’, la cual será transmitida por la plataforma ViX, la leyenda confesó que los recuerdos todavía pesan.

También habló de su hijo Chávez Jr. Su arresto le sacudió el mundo y puso al excampeón frente a una tentación que creía superada: recaer. Aquella escena, dice hoy, lo empujó a uno de los momentos más frágiles de su recuperación.

Chávez admitió que, en medio del caos, la idea de volver a consumir apareció como una salida inmediata para evadir el dolor.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por los agentes federales de ICE en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, el pasado 2 de julio. Su arresto se derivó de una orden de arresto que estaba vigente en México.



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