Stephen Curry terminará su carrera con Warriors tras extender contrato por $116 millones de dólares

La historia de Stephen Curry en Golden State todavía tiene varios capítulos por delante. Los Warriors han cerrado con su gran figura una ampliación por dos temporadas valorada en 116 millones de dólares.

El movimiento permitirá al base continuar ligado a la única franquicia que ha defendido durante su carrera y podría extender esa relación hasta 2029.

La última campaña, correspondiente a la temporada 2028 29, dependerá del propio jugador, ya que el contrato incluye una opción para decidir si continúa ese año.

Con esta extensión Curry se convertirá en el primer jugador en la historia en superar los 600 millones en ganancias contractuales totales con 652 millones.

A true legend of the Bay, here to stay.



The Golden State Warriors have signed four-time NBA champion and two-time NBA Most Valuable Player Stephen Curry to a contract extension. pic.twitter.com/hhjygBvN0Q — Golden State Warriors (@warriors) September 26, 2026

Felicidad en los Warriors

El gerente general de Golden State, Mike Dunleavy, dijo el mes pasado que era optimista de hacer algo con el dos veces MVP y líder de la carrera de la NBA en triples.

“No podríamos estar más emocionados por llegar a un acuerdo con Stephen y extender su histórica carrera con los Warriors”, dijo Dunleavy en un comunicado.

“Nunca ha habido una mejor cara para una franquicia en la historia del deporte profesional, tanto dentro como fuera de la cancha, que Stephen Curry con los Warriors. Él encarna todo lo que esta organización se esfuerza por representar a través de su juego legendario en la cancha, su liderazgo y sacrificio únicos, y su impacto inigualable en la comunidad”, cerró la comunicación.

Curry, quien afronta su decimoctava temporada en la NBA, jugó solo 43 partidos la campaña pasada debido a dolores e inflamación persistentes en la rodilla derecha. Esta semana estuvo en San Diego participando en un evento organizado por su compañero Jimmy Butler y afirmó que su cuerpo está listo para el inicio de la pretemporada.

“La idea de volver al trabajo es emocionante”, dijo Curry el miércoles. “Siento que he aprovechado el receso de temporada. No tengo dudas sobre mi estado físico actual de cara al inicio… pero me entusiasma volver a trabajar”.

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