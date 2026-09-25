Irán ofrece reabrir Ormuz en siete días y retomar las conversaciones nucleares con EE.UU.

Irán propuso a Estados Unidos un plan para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear, siempre que Washington cumpla las condiciones planteadas por Teherán, informó este viernes el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi.

El funcionario explicó ante periodistas en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que la propuesta fue transmitida a Washington a través de mediadores cataríes. La reapertura del estratégico paso marítimo se produciría siete días después de que Estados Unidos acepte el plan.

“Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho podrá reabrirse y restablecerse el paso marítimo normal en un plazo de siete días”, afirmó Araghchi. “La decisión ahora recae en Estados Unidos”, dijo.

El anuncio se produce mientras Washington y Teherán mantienen conversaciones indirectas en Nueva York, en un intento por encontrar una salida a una guerra que se prolonga desde hace casi siete meses. Ambas partes han mantenido contactos a través de intermediarios, aunque todavía no han anunciado un nuevo acuerdo.

La Casa Blanca dijo este viernes que los funcionarios estadounidenses mantienen conversaciones “positivas y constructivas” con los mediadores sobre el conflicto.

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y su cierre o restricción ha generado presiones sobre los mercados energéticos internacionales. Irán ha utilizado su control sobre el paso como una de sus principales cartas de presión durante el conflicto.

La propuesta iraní contempla además la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear, paralizadas tras el fracaso de un memorando de entendimiento alcanzado en junio. De acuerdo con reportes sobre el planteamiento presentado por Teherán, la iniciativa busca establecer una secuencia de medidas para reducir las tensiones y recuperar el diálogo.

Pezeshkian dice que Irán sigue dispuesto a negociar

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó esta semana que su gobierno mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Washington y acusó a Estados Unidos de haber obstaculizado los esfuerzos diplomáticos.

En una entrevista con Fox News realizada en Nueva York, Pezeshkian sostuvo que el principal obstáculo para alcanzar la paz ha sido la decisión de Washington de recurrir a la acción militar en lugar del diálogo. También defendió el memorando firmado en junio con Trump y afirmó que Teherán quiere continuar las conversaciones sobre esa base.

Pezeshkian aseguró además que Irán estaría dispuesto a reducir sus niveles de enriquecimiento de uranio y permitir nuevamente verificaciones internacionales como parte de un eventual acuerdo para rebajar las tensiones por su programa nuclear.

La cooperación de Teherán con el Organismo Internacional de Energía Atómica quedó restringida después de los ataques estadounidenses contra instalaciones iraníes.

El mandatario negó que su gobierno busque desarrollar un arma nuclear y recordó que el fallecido líder supremo iraní Alí Jameneí había declarado que las armas de destrucción masiva eran contrarias a los principios religiosos.

“No pretendemos matar estadounidenses”, afirmó Pezeshkian, quien sostuvo que Irán considera que tiene derecho a defenderse si es atacado.

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