Anuncian nuevo director para nueva trilogía de “Star Wars”

En mayo de 2027 se estrenará “Star Wars: Starfighter”, pero Lucasfilm está trabajando ya en cómo continuar con la franquicia y para eso han fichado al director estadounidense Jon Watts.

Se dice que se está preparando una nueva trilogía, la cual ha sido escrita por el británico Simon Kinberg, quien entre todos sus proyectos destaca por haber trabajado en las películas de X-Men. Se dice que el guionista ha estado trabajando en este proyecto desde el 2024.

La nueva trilogía estaría centrada en las historias de las distintas generaciones de la familia de Luke Skywalker.

Esta información ha sido compartida por “The Hollywood Reporter”, aunque también apunta que el proyecto aún no ha sido aprobado por la empresa matriz Disney.

Se cree que Watts no será un problema para la empresa, pues es un director con el que ya han trabajado en el pasado. Por ejemplo, es cocreador de la serie de la franquicia “Skeleton Crew”, la cual se estrenó en el 2024.

Por otro lado, también es parte de Disney, del lado de Marvel, por haberse encargado de dirigir tres de las películas del Spider-Man de Tom Holland: “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Spider-Man: Far From Home” (2019) y “Spider-Man: No Way Home” (2021).

Según la publicación de “The Hollywood Repoter”: “Watts es visto como una opción confiable para la franquicia, que ocasionalmente, y diría que de forma notoria, ha tenido problemas con sus directores”.

Mientras esta nueva trilogía se confirma, Lucasfilm se prepara para la promoción y estreno de “Star Wars: Starfighter”, la cual se ambienta cinco años después de lo sucedido en “Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker” (2019).

Shawn Levy es el director de la película de la franquicia que se estrenará en 2027. Crédito: Chris Pizzello | AP

Esta nueva película es protagonizada por Ryan Gosling e incluirá a otra gran estrella de Hollywood: Amy Adams. El elenco lo completan Mia Goth, Flynn Gray, Matt Smith y Aaron Pierre. La dirección estuvo a cargo de Shawn Levy.

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