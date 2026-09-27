Nueva York busca trabajadores para el ferry de Staten Island: no exige experiencia y paga hasta $58,600 al año

Nueva York ofrece 2 plazas de almacén para el ferry de Staten Island. No exige experiencia y paga hasta $58,600 al año

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Entre las habilidades deseadas figura poder levantar y transportar materiales de hasta 70 libras.  Crédito: MILA PARH | Shutterstock

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Por  Raúl Rodríguez Cota

La ciudad de Nueva York abrió dos plazas de almacén vinculadas al ferry de Staten Island. Son puestos de tiempo completo, con un salario anual de entre $38,876 y $58,600. La convocatoria no exige estudios ni experiencia laboral previa y acepta solicitudes hasta el 8 de octubre de 2026.

¿Qué trabajo realizarán las personas contratadas?

El Departamento de Transporte busca trabajadores de almacén, o stock workers, para su área de mantenimiento F&GA-Pier 7.

El lugar de trabajo es 1 Bay St., Staten Island.

Bajo la supervisión del gerente de inventario o del supervisor de almacén, las personas contratadas recibirán, guardarán, distribuirán y cuidarán materiales, suministros, equipos y herramientas utilizados en las operaciones del ferry.

Las tareas incluyen empacar y desempacar artículos, contarlos, pesarlos y medirlos.

También habrá que cargar y descargar materiales tanto en el almacén como en los puntos de recogida, entrega o distribución.

Para ello se podrán utilizar elevadores, vehículos eléctricos de transporte y montacargas.

El puesto requiere además cotejar las entregas con las facturas y registrar artículos dañados o diferencias en las cantidades recibidas.

Los trabajadores seleccionarán productos de los estantes para atender pedidos internos, mantendrán limpias y ordenadas las instalaciones, cuidarán las existencias y ayudarán a elaborar inventarios.

Parte del registro se hará mediante un sistema informático y escáneres ópticos portátiles.

Requisitos y credencial de seguridad

La publicación es clara sobre las condiciones mínimas: no se exige un nivel de estudios determinado ni experiencia previa.

Sin embargo, el Departamento de Transporte prefiere candidatos con antecedentes en manejo de existencias, inventarios o labores de correo.

También valora conocimientos básicos de computación, capacidad para mantener registros, organización, comunicación y disposición para seguir instrucciones y trabajar en equipo.

Entre las habilidades deseadas figura poder levantar y transportar materiales de hasta 70 libras.

Hay una condición adicional para quien sea seleccionado: las normas federales exigen contar con la credencial de identificación para trabajadores del transporte, conocida como TWIC, o someterse a la revisión federal de antecedentes necesaria para obtenerla.

La credencial debe conseguirse dentro de los 30 días posteriores al nombramiento y conservarse durante todo el empleo.

En general, quienes ingresan a trabajar para la ciudad deben establecer su residencia en Nueva York dentro de los 90 días posteriores a su contratación.

Puede haber excepciones para empleados municipales con dos años continuos de servicio que residan en Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange; la ciudad recomienda confirmar durante la entrevista si corresponde alguna excepción.

La vacante también admite a personas elegibles para el programa 55-a y señala la posible elegibilidad para programas de alivio de préstamos estudiantiles.

¿Cómo solicitar el empleo?

Los interesados pueden entrar a la vacante oficial de trabajador de almacén y seleccionar “Apply”.

El número de empleo es 781100 y el código del puesto es 12200.

Quienes deseen ser considerados mediante el programa 55-a deben indicarlo al inicio de su currículo y carta de presentación.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de octubre de 2026.

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