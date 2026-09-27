Nueva York busca trabajadores para el ferry de Staten Island: no exige experiencia y paga hasta $58,600 al año

La ciudad de Nueva York abrió dos plazas de almacén vinculadas al ferry de Staten Island. Son puestos de tiempo completo, con un salario anual de entre $38,876 y $58,600. La convocatoria no exige estudios ni experiencia laboral previa y acepta solicitudes hasta el 8 de octubre de 2026.

¿Qué trabajo realizarán las personas contratadas?

El Departamento de Transporte busca trabajadores de almacén, o stock workers, para su área de mantenimiento F&GA-Pier 7.

El lugar de trabajo es 1 Bay St., Staten Island.

Bajo la supervisión del gerente de inventario o del supervisor de almacén, las personas contratadas recibirán, guardarán, distribuirán y cuidarán materiales, suministros, equipos y herramientas utilizados en las operaciones del ferry.

Las tareas incluyen empacar y desempacar artículos, contarlos, pesarlos y medirlos.

También habrá que cargar y descargar materiales tanto en el almacén como en los puntos de recogida, entrega o distribución.

Para ello se podrán utilizar elevadores, vehículos eléctricos de transporte y montacargas.

El puesto requiere además cotejar las entregas con las facturas y registrar artículos dañados o diferencias en las cantidades recibidas.

Los trabajadores seleccionarán productos de los estantes para atender pedidos internos, mantendrán limpias y ordenadas las instalaciones, cuidarán las existencias y ayudarán a elaborar inventarios.

Parte del registro se hará mediante un sistema informático y escáneres ópticos portátiles.

Requisitos y credencial de seguridad

La publicación es clara sobre las condiciones mínimas: no se exige un nivel de estudios determinado ni experiencia previa.

Sin embargo, el Departamento de Transporte prefiere candidatos con antecedentes en manejo de existencias, inventarios o labores de correo.

También valora conocimientos básicos de computación, capacidad para mantener registros, organización, comunicación y disposición para seguir instrucciones y trabajar en equipo.

Entre las habilidades deseadas figura poder levantar y transportar materiales de hasta 70 libras.

Hay una condición adicional para quien sea seleccionado: las normas federales exigen contar con la credencial de identificación para trabajadores del transporte, conocida como TWIC, o someterse a la revisión federal de antecedentes necesaria para obtenerla.

La credencial debe conseguirse dentro de los 30 días posteriores al nombramiento y conservarse durante todo el empleo.

En general, quienes ingresan a trabajar para la ciudad deben establecer su residencia en Nueva York dentro de los 90 días posteriores a su contratación.

Puede haber excepciones para empleados municipales con dos años continuos de servicio que residan en Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange; la ciudad recomienda confirmar durante la entrevista si corresponde alguna excepción.

La vacante también admite a personas elegibles para el programa 55-a y señala la posible elegibilidad para programas de alivio de préstamos estudiantiles.

¿Cómo solicitar el empleo?

Los interesados pueden entrar a la vacante oficial de trabajador de almacén y seleccionar “Apply”.

El número de empleo es 781100 y el código del puesto es 12200.

Quienes deseen ser considerados mediante el programa 55-a deben indicarlo al inicio de su currículo y carta de presentación.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de octubre de 2026.

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