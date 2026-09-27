Nueva York descuenta $191 de la factura de agua a propietarios: quiénes califican

Más de 70,000 propietarios de viviendas en la ciudad de Nueva York fueron identificados para recibir un crédito de $191 en sus cuentas de agua y alcantarillado. El beneficio se aplica automáticamente, sin necesidad de presentar una solicitud.

¿Quiénes pueden recibir el crédito de $191?

El Programa de Asistencia para el Agua en el Hogar está dirigido a propietarios de casas para una, dos, tres o cuatro familias.

Además de cumplir esa condición, el propietario debe estar en al menos uno de cuatro grupos establecidos por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York (DEP, por sus siglas en inglés).

El primero incluye a quienes recibieron el beneficio regular de calefacción del Programa de Asistencia Energética para el Hogar, conocido como HEAP, durante la temporada 2025-2026.

Los otros grupos son propietarios que tenían aprobada, hasta marzo de 2026, la exención de impuestos sobre la propiedad para adultos mayores (SCHE) o la exención para personas con discapacidades (DHE), así como quienes tenían aprobada una exención para veteranos correspondiente al año fiscal 2026.

Basta con cumplir una de esas condiciones, no es necesario reunirlas todas.

El DEP seleccionó a los hogares en colaboración con la Administración de Recursos Humanos de la ciudad (HRA) y el Departamento de Finanzas (DOF).

HEAP es un programa de ayuda para gastos de servicios públicos que administra HRA en Nueva York; las exenciones SCHE, DHE y para veteranos son administradas por el DOF.

El programa de agua busca reducir el costo de estas facturas para propietarios de bajos ingresos que cumplen los criterios señalados.

¿Cómo aparece el descuento en la factura?

Los clientes elegibles recibirán un crédito total de $191 directamente en su cuenta de agua y alcantarillado.

El importe aparecerá en la primera factura del DEP que reciban después de que se apliquen los créditos.

Por ello, la página oficial no fija una misma fecha de recepción para todos los hogares.

Al revisar la factura, el propietario debe buscar dos conceptos: “NYC Home Water Assistance Credit” y “Home Water Assistance Program Plus”.

Esas son las descripciones con las que el DEP identifica las transacciones que suman $191. Se trata de un crédito en la cuenta del servicio, no de un cheque que deba cobrarse por separado.

¿Hay que inscribirse?

No. El DEP señala expresamente que los clientes elegibles no tienen que registrarse en el programa.

Si un propietario cree que reúne los requisitos y tiene dudas sobre los cargos o créditos de su factura, puede consultar la sección de atención al cliente del DEP para comunicarse con un representante.

También puede revisar los criterios completos en la página oficial del programa.

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