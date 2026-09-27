Sylvester Stallone desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

El actor Sylvester Stallone reveló que desarrolló bulimia al intentar preparar su cuerpo para interpretar sus papeles en dos de las películas más importantes de su carrera: “Rocky” y “Rambo”.

En una entrevista con The New York Times publicada el 26 de septiembre, el actor de 80 años habló sobre la manera en la que llevó al límite su cuerpo mientras se preparaba para la exigencia física que requerían esos dos personajes. En ambos casos, los personajes requerían un cuerpo musculoso y definido, lo que llevó a Stallone a desarrollar trastornos alimenticios mientras se obsesionaba con su físico.

“Vi a Rocky como un tipo muy tranquilo y de aspecto muy normal. Y entonces pensé: ‘Creo que el personaje empezaría a volverse un poco más vanidoso’”, declaró Stallone en la entrevista refiriéndose al icónico personaje de Rocky Balboa, una leyenda del boxeo.

“Así que empecé a pensar: ‘Diseña tu cuerpo como el de un jaguar, un felino. No grande como Arnold [Schwarzenegger] , sino más salvaje, agresivo, ágil y atlético’”, dijo.

Fue entonces cuando, según dijo, desarrolló una obsesión y luego padeció bulimia, un trastorno alimenticio en el que la persona que lo padece restringe su alimentación, luego come grandes porciones de comida en corto tiempo y luego intenta eliminar las calorías o la comida mediante vómitos autoinducidos, uso excesivo de laxantes o diuréticos, ayunos o ejercicio físico obsesivo.

El protagonista de “Rocky” aseguró que su cuerpo se convirtió en su “armadura”.

“Llegué a tener un 2,6 % de grasa corporal cuando estaba rodando Rocky III , y no podía retener nada, o no quería retenerlo porque me obsesioné con mantenerme en ese nivel de forma física”, dijo la estrella de acción. El actor hizo otra importante revelación. “Nadie lo consigue sin aditivos ni drogas, punto. No me importa lo que digan”.

El actor afirmó que para lograr el aspecto físico que tenía en ese momento usó esteroides, pero afirma que tuvo consecuencias. “No es que seas un drogadicto, pero si vas a entrenar y tratar de mantenerte en forma durante seis meses seguidos, y solo comes yogur y pudín, es imposible. Los esteroides se usan con precaución: seis semanas sí, seis semanas no. La gente dice: ‘Oh, eso no se consigue de forma natural’. No, no se consigue, pero eso también tiene consecuencias terribles”.

Stallone aseguró que no fue hasta que participó en la película “Cop Land” que entendió el daño que los esteroides le hicieron a su cuerpo. “No fue hasta que hice Cop Land, cuando tuve que interpretar al tipo más débil de la sala —parcialmente sordo y con sobrepeso— que me sentí algo liberado”, declaró al medio.

El actor reflexionó sobre cómo ha maltratado su cuerpo por la obsesión con su apariencia. “Sí, he maltratado mi cuerpo. Me han operado de la espalda nueve veces, del hombro dos veces y me han hecho tres fusiones cervicales. Todo está sujeto con alambre, pero aun así quiero mantenerme en buena forma. Estoy en buena forma, pero tomo muchas pastillas para poder seguir adelante. Me ha costado muy caro”, afirmó. “Si pudiera volver atrás, diría: ‘Deja que otro lleve la batuta y no hagas tus propias acrobacias’. No sé qué me pasaba para lastimarme todo el tiempo”.

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