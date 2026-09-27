Telemundo estrenará un nuevo reality show el 20 de octubre

Esta semana, Telemundo anunció el estreno del reality show “Juego de villanos”, el cual será conducido por el mexicano Facundo. Este nuevo programa pasará a formar parte del horario prime time de la cadena y su estreno está programado para el 20 de octubre.

En “Juego de villanos” se reunirán 18 celebridades, las cuales deberán hacer lo que sea para poder ir avanzando programa tras programa sin ser eliminadas.

El escenario del reality show será una mansión, en la que todos compartirán y, según los adelantos que se han compartido, no convivirán en paz, sino desde bromas pesadas y otras acciones para lograr ser el líder de la competencia.

Por ahora, Telemundo no ha anunciado quiénes serán los 18 participantes, aunque algunos seguidores en redes sociales hacen sus apuestas. Lo que se debe tomar en cuenta es que los perfiles están relacionados con la maldad, pues lo que busca “Juego de villanos” es premiar al más malo de todos.

Lo que sí ha tranquilizado a Facundo es haber sido elegido para conducir el programa y no para participar en él, pues hay que recordar que en el pasado ya ha sido parte de algunos de estos programas. Como, por ejemplo, “Big Brother VIP”, “La isla” y “La casa de los famosos México”.

En una entrevista que dio a “People en Español” confesó: “No hay nada más bello en un reality que no ser víctima, sino más bien verdugo”.

Sobre qué esperar del nuevo reality show de Telemundo, Facundo dijo en la misma entrevista: “Lo que puede esperar la gente es un reality lleno de todas esas cosas que hacen que los realities tengan sabor: la traición, las confabulaciones, las alianzas y el drama”.

Además de la satisfacción de salir ganador del programa, el que quede en el primer lugar también recibirá un premio de $200,000 dólares.

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