Trump comparte ataques contra María Elvira Salazar tras sus críticas a la política migratoria: “No es más que una traidora”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas contra la congresista republicana María Elvira Salazar al compartir en Truth Social una serie de publicaciones de terceros que cuestionan su posición sobre las políticas migratorias de su gobierno.

Trump difundió el sábado por la noche al menos 14 mensajes contra Salazar, quien la semana pasada se distanció públicamente del mandatario y advirtió que algunas de sus medidas de control migratorio habían ido “demasiado lejos”, reseñó la cadena de noticias CNN.

La ofensiva ocurre a pocas semanas de las elecciones de medio mandato, en las que la legisladora busca conservar su escaño por Florida.

Entre las publicaciones que Trump amplificó figura una en la que un usuario calificó a María Elvira Salazar de “traidora”. “No es más que una traidora. Me alegra que el apoyo latino no haya flaqueado”, escribió el usuario.

Otro mensaje compartido por el presidente acusó a la congresista de querer una amnistía para personas que ingresaron sin documentos a Estados Unidos. Una tercera publicación planteó directamente la necesidad de sustituirla por “un nuevo republicano”.

El origen del enfrentamiento

La tensión comenzó la semana pasada, cuando Salazar lanzó un anuncio de campaña dirigido directamente a Trump. En el video, la congresista le dijo al presidente que algunas de sus políticas migratorias habían ido “demasiado lejos” y advirtió que los hispanos que contribuyeron a su victoria de 2024 se sentían “traicionados”.

Salazar también cuestionó los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En el anuncio afirmó que aproximadamente la mitad de las personas detenidas en julio no tenía antecedentes penales.

Trump reconoció posteriormente que había visto el anuncio y declaró que no estaba de acuerdo con Salazar. El presidente sostuvo entonces que la congresista se había “ablandado un poco” respecto a la frontera y recordó que su respaldo había sido determinante para que ella ganara su elección.

Pese a esas diferencias, Salazar afirmó después que mantuvo una “muy buena conversación” con Trump y que el presidente había sido receptivo cuando le transmitió su preocupación por el impacto de las medidas migratorias entre los votantes hispanos.

El enfrentamiento ocurre mientras la administración Trump ha incrementado los operativos migratorios. La cifra de arrestos de ICE alcanzó nuevos máximos durante el verano, con más de 46,000 detenciones en julio y alrededor de 51,000 en agosto, de acuerdo con los datos citados en la información de CNN.

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