Trump elogia arrestos en Reino Unido por posible ataque a base estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “fantásticos” los arrestos de cinco hombres en Reino Unido sospechosos de preparar un posible ataque terrorista con explosivos cerca de la base militar de RAF Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense.

“Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Trabajar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza”, declaró Trump a periodistas este domingo a su llegada a Chicago.

El mandatario agregó que los sospechosos habían estado bajo vigilancia durante un periodo prolongado antes de ser detenidos. “Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos”, afirmó.

Las autoridades británicas informaron que los cinco hombres fueron arrestados en la localidad de Whelford, en Gloucestershire, después de que la Policía recibiera durante la madrugada un aviso sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia RAF Fairford.

85 viviendas fueron evacuadas

La operación provocó la declaración de un incidente de gran magnitud y el establecimiento de un perímetro de seguridad alrededor de los vehículos. Un equipo especializado del Ejército británico fue desplegado para examinarlos.

Como medida preventiva, unas 85 viviendas de la zona fueron evacuadas mientras los especialistas realizaban las inspecciones. Las autoridades habilitaron además un centro cercano para los residentes que no podían alojarse con familiares o amigos.

Los detenidos fueron inicialmente arrestados por presuntos delitos contemplados en la legislación británica sobre explosivos y posteriormente quedaron bajo sospecha de preparación de un acto terrorista, según la Policía Metropolitana de Londres, que asumió la investigación.

La investigación se encuentra todavía en sus primeras etapas y las autoridades británicas no han establecido públicamente quién estaría detrás del supuesto plan ni han confirmado el objetivo concreto de los sospechosos.

Una base utilizada por Estados Unidos

RAF Fairford pertenece a la Real Fuerza Aérea británica, pero alberga instalaciones y personal de la Fuerza Aérea estadounidense. La base es utilizada como punto de operaciones para bombarderos estadounidenses y ha adquirido mayor importancia desde el inicio de las operaciones militares contra Irán.

El uso de Fairford por parte de Estados Unidos para operaciones contra objetivos iraníes fue autorizado por el Gobierno británico. La instalación se convirtió así en un punto estratégico dentro de las operaciones estadounidenses en el conflicto.

La situación se produce además en un contexto de creciente preocupación de las autoridades británicas por actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Irán y Rusia. La Policía británica mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del caso y el posible vínculo de los detenidos con el supuesto plan.

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