Vladimir Guerrero Jr. se disculpa por comentarios polémicos sobre su millonaria extensión de contrato

Vladimir Guerrero Jr. pidió disculpas públicas por sus comentarios sobre la extensión de contrato de $500 millones de dólares con Toronto Blue Jays.

El pasado viernes, con ayuda de un traductor, Guerrero Jr. dijo que sus palabras no reflejaron lo que quería expresar y que sus aficionados y compañeros merecían una aclaratoria.

El dominicano salió al paso a apagar el incendio causado por sus declaraciones en una entrevista en español con el programa dominicano “Grandes Ligas”.

El episodio completo de la entrevista no ha salido y se publicará el 4 de octubre. Sin embargo, un solo fragmento de esa conversación generó un alud mediático.

“La principal razón por la que estoy aquí es porque lamento mis comentarios del otro día”, dijo Guerrero.

“Siento desde el corazón que mis aficionados, mis compañeros de equipo, necesitaban una disculpa de mi parte y por eso estoy aquí. Obviamente, también estoy aquí porque voy a decirle a todo el mundo que voy a seguir trabajando duro para hacer que mi contrato sea uno excelente”, señaló.

El jugador explicó que reflexionó sobre sus palabras y concluyó que no comunicó bien lo que quería decir. “Lo pensé un poco y sentí que los comentarios que hice el otro día no son realmente lo que quería decir, y realmente siento que todos, mis aficionados, todos, merecen una disculpa de mi parte y esa es la principal razón por la que estoy aquí hoy”.

"He told me that what I did was wrong."



Vladimir Guerrero Jr. says he spoke with his father, who advised him to apologize. pic.twitter.com/mnelRs1TUq — Sportsnet (@Sportsnet) September 25, 2026

Guerrero contó que habló con su padre, el miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero, y que también se disculpó con sus compañeros de los Blue Jays.

La polémica llegó en una temporada marcada por lesiones y una producción ofensiva por debajo de sus estándares con un prolongado slong.

El dominicano llegó al viernes con promedio de .263, nueve jonrones y 56 impulsadas, sus cifras más bajas en una campaña completa. Durante el año lidió con una lesión en la espalda, una conmoción cerebral y molestias en el tendón de la corva derecha.

La campaña anterior había terminado con ocho cuadrangulares en la postemporada y la llegada de Toronto al séptimo juego de la Serie Mundial, donde cayó ante los Dodgers en 11 entradas.

“Ha sido un año decepcionante para mí”, reconoció. “No pude ayudar más a mi equipo a conseguir nuestro objetivo, lo cual es difícil para mí”, justificó.

En esa entrevista, Guerrero dijo: “No me pagaron porque vaya a batear 40 jonrones todos los años. Me pagaron por lo que ya había conseguido. La gente está confundida sobre eso, pero yo pienso igual que ellos. A veces incluso me digo a mí mismo: ‘Hermano, te dieron todo ese dinero y aquí estás sin hacer nada’. Lo intento”.

Después de la derrota del miércoles ante Baltimore, que dejó a Toronto fuera de la contienda por la postemporada, Guerrero había dicho que mantenía sus declaraciones. Dos días después, cambió su postura y ofreció las disculpas públicas.

El contrato del dominicano es el tercero de mayor valor en la historia de MLB, detrás del acuerdo de $765 millones por 15 años de Juan Soto con los Mets y los $700 millones por 10 temporadas de Shohei Ohtani con los Dodgers.

El vínculo incluye un bono récord de firma de $325 millones, diseñado para proteger ese dinero ante una eventual interrupción laboral.



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