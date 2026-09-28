Aaron Boone anunció abridores de los Yankees para la Serie Wild Card ante Red Sox

El mánager Aaron Boone y el alto mando de los New York Yankees pasó varias jornadas debatiendo su rotación para la Serie Wild Card de la Liga Americana, solo para llegar a una conclusión lógica: Simplemente acudir al muchacho que está a punto de ganar el Premio Cy Young.

Cam Schlittler enfrentará a los Boston Red Sox en el Juego 1 de la Serie Wild Card de la Liga Americana el martes a las 8 p.m. hora del Este, anunció el equipo, seguido por Max Fried en el Juego 2. Gerrit Cole abriría el Juego 3, de ser necesario.

“¿A quién no le gustaría abrir el primer juego?”, expresó Schlittler a principios de la semana pasada. “Creo que todo este cuerpo de pitcheo de cierta manera se lo merece. Todos somos competidores”.

Tanto Fried como Schlittler lanzaron sesiones del bullpen antes de la suspensión por lluvia del domingo en el Yankee Stadium, y el manager Aaron Boone dijo que esperaría para anunciar sus planes hasta que ambos serpentineros salieran sin incidentes.

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Schlittler listo para el desafío

Al preguntársele cómo tomó la noticia Schlittler, Boone respondió: “Estaba medio dormido en la mesa del preparador físico”.

“Estará listo para lanzar”, agregó Boone. “Hablamos un poco sobre eso hace un par de días, sin haber tomado mi decisión en ese momento. Pero está entusiasmado. Quiere la pelota y está listo para salir”.

El club de Nueva York estado monitoreando de cerca el volumen de trabajo de Schlittler. Viene de una campaña de 33 aperturas en la que registró un récord de 14-6 y efectividad de 1.95 en de 193.2 entradas, que son la mayor cantidad en su carrera.

El coach de pitcheo Matt Blake indicó a principios de esta semana que aunque Schlittler se ha “ganado el derecho de lanzar en el Juego 1”, la salud del diestro era uno de los aspectos que el equipo consideraría.

Fried cuenta con descanso adicional, tras haber lanzado por última vez el martes pasado, mientras que Schlittler está con descanso regular luego de una salida de tres episodios contra los Rays el jueves.

Un posible Cy Young al montículo

El coach de pitcheo de los Yankees señaló que Schlittler ha lanzado en su día regular durante tres salidas consecutivas. Los Yankees mantuvieron a Schlittler en una cuenta de 70 pitcheos en dicha presentación contra Tampa Bay.

“Cam ganará el Premio Cy Young y ha sido el mejor lanzador de la liga”, reconoció Boone. “Solo se trataba de analizar si lo queríamos en un escenario del Juego 2 con la oportunidad de avanzar y azotar la puerta, ¿o si estás contra la pared?”.

“… Fue algo que debatimos. Diferentes personas tenían posturas distintas al respecto. Consideré ambas cosas, pero al final decidí que este era el camino que quería tomar”, expuso Boone.

Al final, prevaleció el sentido común. La efectividad de 1.95 de Schlittler es la mejor en los Yankees desde la marca de 1.74 de Ron Guidry en 1978, y está perfilado para convertirse en el séptimo jugador del conjunto del Bronx en ganar el Premio Cy Young y el primero desde Cole en el 2023.

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