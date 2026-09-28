Alcaldía Mamdani con sello latino: 9 mujeres en altos cargos de poder

Nueva York tiene sabor latino. De eso no cabe la menor duda. La presencia hispana que se ve en todas las esquinas y rincones de la ciudad reflejan los datos que revelan que casi el 30% de la Gran Manzana es latina.

Unos 2.5 millones de hispanos viven en los cinco condados, dedicados a diferentes profesiones y labores con las que le imprimen a la llamada Ciudad de los rascacielos el sello de una cultura vibrante, reconocida en todo el mundo. Una cultura que habla español, que baila salsa, cumbia, bachata y merengue, que come tacos, arepas, pupusas, guatita y lechón y que aporta cultural y económicamente a Nueva York, al tiempo que más latinos están llegando a posiciones de poder desde las que contribuyen a mejorar la vida de las comunidades.

Tal es el caso de 9 mujeres de origen humilde, con historias como las de la mayoría de familias inmigrantes que hay en la ciudad, quienes fueron escalando poco a poco, como ellas mismas dicen, con esfuerzo y compromiso, y hoy forman parte del gobierno del alcalde Zohran Mamdani.

Ellas son asesoras, directoras de programas, comisionadas, voceras e incluso una es vicealcaldesa. Están presentes en la toma de decisiones de la Gran Manzana haciendo que asuntos vitales para la comunidad latina, como vivienda, educación, inmigración, salud, Medio ambiente, oportunidades laborales, trabajos con jóvenes y hasta manejo de multas, estén manejados con conocimiento de causa.

Sus historias de éxito hablan por sí solas y las cuentan no solo como una manera de probar que el llamado “sueño americano” sí puede hacerse realidad sino que además utilizan sus cargos con una meta clara en mente: que sus acciones y su trabajo contribuyan a seguir abriendo camino a otros para que cada vez más latinos alcancen la cima.

Uno de cada 5 funcionarios de la Alcaldía Mamdani son latinos, según la administración municipal. Todavía falta igualar más el nivel de representatividad hispana.

Helen Arteaga, Vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos

Nacida en Ecuador y criada en Nueva York

Helen Arteaga, vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos. Foto: Alcaldía Mamdani. Crédito: Kara McCurdy. | NYC Mayoral Office

La Dra. Helen Arteaga, quien tiene el cargo de Vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Nueva York, el más alto ocupado por una latina en la actual Alcaldía, asegura que ha asumido esa posición “con orgullo, pero al mismo tiempo, “como una responsabilidad” para ayudar a la comunidad hispana.

Nacida en Manabí, Ecuador, desde donde emigró con su familia cuando tenía 12 años, la funcionaria supervisa una de las carteras de salud y servicios sociales más grandes del país.

Su rol incluye el trabajo conjunto de agencias de salud pública, hospitales, servicios sociales, atención a personas sin hogar, bienestar infantil, desarrollo juvenil, servicios para personas mayores, políticas alimentarias, prevención de la violencia doméstica y de género, y salud mental Y desde allí busca “fortalecer la red de seguridad social de la ciudad, promover la equidad en salud y garantizar que todos los neoyorquinos —independientemente de su origen, ingresos o estatus migratorio— tengan acceso a atención y apoyos esenciales”. Todo con el orgullo de ser latina, asegura.

“Es que para mí, ser una latina en el cargo político más alto como Vicealcaldesa, es un orgullo que tomo con humildad, pero también una responsabilidad que cargo conmigo para ayudar a nuestra comunidad y nuestra gente”, asegura la funcionaria, quien antes de incorporarse al gobierno municipal, en enero pasado, hizo historia en 2021 al convertirse en la primera mujer y la primera latina en ocupar el cargo de presidenta del Hospital Elmhurst.

“Cuando yo entro a un lugar, yo sé que estoy representando a todas nuestras comunidades, la suramericana, la centroamericana y El caribe. Y por eso entro con nuestras historias y el conocimiento de entender lo que nuestras comunidades están sufriendo”, asegura la Vicealcaldesa, quien describe su rol como la supervisora del camino de la vida de los neoyorquinos.

“Yo estoy encargada desde el momento en que comienza la vida, de los servicios desde que se tiene a un un bebé, del Departamento de Salud, de cuando los niños van a la escuela, de los veteranos, de la gente cuando se ponen viejitos, de la comida. De todos esos ciclos de vida e incluso también, de la muerte”, comenta la ecuatoriana, quien vivió en carne propia las necesidades de su familia para acceder a atención médica básica.

“Yo tengo el honor de servir para que la gente muera con dignidad, que en su último respiro, los honremos con su cultura y su fe. Y con mi equipo hemos hecho muchas otras cosas como luchar contra la carga pública y en el frio o en el calor tratamos de ayudar a que nuestra comunidad esté segura. También que se quede con sus servicios públicos, que tengan más acceso a salud, y ese deseo de ayudar viene de mi historia personal”, recalca la funcionaria municipal, quien defiende el aporte de los latinos a la Gran Manzana.

“Mi historia viene de un campo de Manabí, en Ecuador, donde crecí con las historias de mi abuela y mi mamá diciendo que uno siempre puede ayudar a su pueblo. Yo soy una latina que vengo de la cultura de que una mano siempre puede ayudar a la otra mano. Vengo de esa cultura de trabajadores, una cultura de fe, de que un buen plato de comida cura todo. Y de que donde come uno comen dos”, manifiesta la doctora, sacando la cara por su comunidad.

“Nosotros los latinos no dejamos que el otro pase algo malo. Somos del pensar que si alguien sufre algo, lo vamos a pasar los dos para buscar la solución. Mi papá siempre decía que hay solución para todo, menos para la muerte y tenemos que tener esa fuerza de buscar oportunidades y soluciones”, advierte la funcionaria, quien cree en que ‘el sueño americano’ es posible.

“Yo llegué aquí a los 12 años y tengo 50 años bien puestos. Y gracias a Dios y a mi fe y a la oportunidad bella que me ha dado esta ciudad, fui presidenta del Hospital Elmhurst, ayudé a poner 200 mil vacunas para tener una comunidad saludable. Abrí la Plaza de sol, una clínica en Corona y ahora soy vicealcaldesa. Estoy viviendo el Sueño americano. Y cuando pienso que ya lo alcancé, esta ciudad me hace soñar más grande”, agrega la líder latina, quien insiste en que hay que luchar por ese sueño.

“El sueño americano no es tan lejano. Hay que empezar a pensar en cosas pequeñas. Mi papá decía: ‘tú no puedes salvar el mundo, pero puedes salvar un bloque, puedes trabajar con los vecinos’. Y en momentos en que estamos atacados por el gobierno federal y por el racismo, tenemos que asegurarnos de que nuestros niños vayan a las escuelas, se sientan orgullosos y no dejarnos vencer. Tenemos que seguir trabajando para conseguirlo”, concluye.

Lisa García: Comisionada de Protección Ambiental

Nacida en Washington, de padres puertorriqueños y criada en Venezuela

Lisa García: Comisionada de Protección Ambiental. Foto Alcaldía Mamdani

La Comisionada del Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York, cargo que asumió en febrero pasado, no duda en asegurar que funcionarias como ella son el mejor ejemplo para mostrar que el discurso que promueven desde el gobierno federal sobre los inmigrantes y los hispanos es falso.

“Nosotros somos educados, inteligentes, apasionados con lo que hacemos y estamos demostrando que podemos representar a nuestra gente siendo líderes y teniendo la justicia como una hoja de ruta, como ha venido promoviéndolo el alcalde Mamdani”, dice la hija de padres boricuas, nacida en Washington D.C. y criada entre Venezuela y el condado de El Bronx, donde pasaba todos sus veranos desde que era niña.

La funcionaria latina recalca que desde su cargo busca garantizar la prestación de servicios de alta calidad, como el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, al igual que proteger la infraestructura y el medio ambiente de la ciudad para que Nueva York sea líder mundial en la lucha contra la crisis climática.

Dice que representando a los millones de latinos que viven en los cinco condados, el mensaje que desea enviar con su trabajo, además de enfocarse en ayudar a las comunidades que hablan español, suministrando información en su propio idioma, es luchar contra el estigma.

“Nosotros estamos probando que podemos hacer bien cualquier trabajo que nos pongan, sea en gobierno o sea en un restaurante. Estamos listos para participar en la toma de decisiones importantes y es vital que la gente vea cada vez más esa imagen”, dice la Comisionada.

“Los latinos somos más que lo que dice Trump de nosotros. Y estar en esta administración con el alcalde Mamdani siendo latina, no solo es un honor sino que también es un símbolo que muestra lo lejos que la comunidad latina ha llegado en Nueva York”, destaca la experta ambiental, quien fue administradora de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y trabajó en el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y en la Oficina de Protección Ambiental de la Fiscalía General del Estado de Nueva York.

“Estar en este cargo especialmente creo que sirve para que los jóvenes latinos vean que sí podemos alcanzar estas posiciones poderosas para ayudar a nuestra comunidad”, agrega la funcionaria latina.

“Como representante de una comunidad puedo ser un espejo, que la gente diga ‘miren, ahí hay una señora que está haciendo su trabajo con integridad, que es responsable, que puede manejar esta agencia y que es latina’. Con eso mostramos lo que somos y le reafirmamos a la juventud que esa imagen que da la administración federal de nosotros, es falsa. Aquí en Nueva York los latinos estamos más presentes que nunca en la administración del alcalde Mamdani porque lo merecemos y vamos a seguir estando cada vez más presentes”, recalca.

Vilda Mayuga, Comisionada y Jueza Administrativa Principal de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH)

Nacida en Puerto Rico, con 25 años viviendo en NYC

Crédito: Kara McCurdy | | NYC Mayoral Office

La Comisionada y Jueza Administrativa Principal de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH), agencia que tramita las multas, presume con orgullo ser la primera mujer latina en asumir ese cargo, otorgado por la administración Mamdani. Además estuvo en la pasada administración Municipal como Comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y el Trabajador, donde ayudó a recuperar aproximadamente $2,000 millones de dólares para los neoyorquinos.

“El ticket mío era solo ‘one way’ y por eso seguí en la Alcaldía”, dice entre risas la comisionada, nacida y criada en Puerto Rico, y quien se mudó a la Gran Manzana hace 25 años, la mitad de su vida. “A mí me encanta ser una servidora pública y me llena de orgullo que me hayan dado la oportunidad de seguir sirviendo a toda la Ciudad, como representante de los latinos, algo que me tomo muy en serio porque quienes me conocen saben que me encanta tratar de ayudar a resolver problemas. Y lo que estoy haciendo desde mi oficina es mirar siempre si lo que hacemos tiene sentido y ver cómo servir mejor”.

La Jueza administrativa de la Gran Manzana, quien también fue Subsecretaria de Oportunidad Económica en el Departamento de Estado del Estado de Nueva York y Presidenta de la Junta de Apelaciones Industriales del Estado, asegura que como inmigrante conoce de primera mano lo que viven las familias que dejan sus países y valora mucho que cuando se tramiten las multas haya justicia.

“Siempre es un orgullo representar a los suyos y saber que estás siendo considerada como parte de quienes ayudan a tomar las decisiones en una ciudad como esta en un tema que impactan directamente a nuestra comunidad. Por eso me gusta que pueda hablarles en su propio idioma y enfocarme en que la gente desarrolle esa confianza en el gobierno, particularmente en esta oficina donde estoy ahora. Es importante que las personas sientan que han recibido un trato justo y con mucho respeto y en el idioma que tienen”, afirma la comisionada boricua.

“Nosotros procesamos más de 1 millón de infracciones al año, que van desde infracciones a edificios porque no limpiaste la acera o no sacaste la nieve o multas a negocios por parte del Departamento de Salud o de Bomberos y nuestros jueces son completamente independientes. También ayudamos a la protección al consumidor y ponemos multas a empleadores. Estoy aquí para servir”, menciona la líder neoyorquina, quien agrega que se siente doblemente bendecida.

“Mi historia es diferente a muchas latinas de la Alcaldía que nacieron aquí o se criaron aquí. Yo nací y me crie en Puerto Rico. Y me mudé a Nueva York después del 9/11. Y aunque mi papá siempre decía que nunca debes usar las palabras nunca, jamás y siempre, yo confieso que jamás hubiese pensado que esta boricua, que ni siquiera se crio aquí, y que llegó sin trabajo a Nueva York, iba a tener el privilegio de dirigir esta agencia en esta ciudad que marca el ejemplo a muchas ciudades. Esto es un sueño”, asegura la funcionaria.

Con una risotada, la Comisionada cuenta que aprendió inglés “cuando existían los casetes, grabando y escuchando la música en inglés”, y dice que esa es una prueba de que el sueño americano sí es posible, a pesar de las adversidades y las desventajas.

“Creo que sí se puede alcanzar. Y particularmente bajo el alcalde Mamdani, ese ha sido el enfoque. Trabajamos para que todos los neoyorquinos y no solo algunos, puedan lograr el sueño americano”, dice la puertorriqueña. “Iniciativas como la congelación de rentas, viendo como ayudar a que la gente pague para poner comida en la mesa y dando más oportunidades de empleo y de educación, lo estamos logrando y soy prueba de eso. Soy la primera mujer latina en dirigir esta agencia. Y eso no importaría si permitimos que no hayas más detrás de mi. Por eso tenemos que trabajar duro para que más latinos sigan ocupando más posiciones altas”.

La Comisionada agrega que especialmente en el momento actual cobra más relevancia que haya hispanos en puestos de poder en la administración municipal.

“En Nueva York tenemos el privilegio de tener un gobierno que sin pena le interesa proteger a todos los neoyorquinos, lo que incluye a tantos latinos e inmigrantes. Nuestra tarea es involucrarnos más, porque solitos no podemos lograrlo. Todo tenemos que involucrarnos. No podemos ser pasivos”.

Sandra Escamilla-Davies, Comisionada del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario

Nacida en Queens, de padres colombianos

Sandra Escamilla-Davies, Comisionada del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario. Foto Alcaldía Mamdani. Crédito: NYC Mayoral Office

La Comisionada del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario de la Ciudad de Nueva York (DYCD), ocupa el cargo desde enero pasado, desde donde busca fortalecer los programas extracurriculares de la Ciudad, el Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) y otros programas para jóvenes que han huido de casa o se encuentran sin hogar.

Tras comentar que sus padres llegaron desde Colombia en 1964, sin saber hablar “una sola palabra de inglés”, y que se dieron a la tarea de educarse, mientras criaban a sus cuatro hijos, él como mecánico y ella trabajando en una fábrica, la Comisionada asegura que recibió el mejor ejemplo.

“Es importante prepararse y contribuir ayudando a la comunidad y reconocer que tenemos capacidad y una responsabilidad de abrirle puertas a otros”, afirma la líder latina, al tiempo que advierte que desde su oficina, se ha puesto la meta de implementar iniciativas efectivas “para que los jóvenes, las familias y las comunidades puedan prosperar”, sin comerse el cuento de que no pueden o que los latinos son menos.

“Cuando camino en Nueva York, en cada esquina veo el aporte latino. Nosotros somos médicos, arquitectos, maestros, estamos cuidando hogares, cocinando comida y siendo comisionados. No podemos dejarnos llevar de esa historia falsa que venden, que no es parte de nuestra experiencia”, asegura la funcionaria municipal, quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de Children’s Aid, supervisando escuelas comunitarias y liderando iniciativas para reducir el ausentismo crónico, ampliar el acceso a la universidad y a carreras profesionales.

“Tenemos que hacer que nuestros niños se sientan orgullosos. Mi papá me decía: ‘no dejes que alguien te diga que no vas a poder porque eres mujer o porque eres latina’. Y esa frase siempre está en mí. Por eso creo que tenemos que cambiar la mentalidad de nuestros hijos y recordarles quienes son ellos, de donde vienen y que vean que estamos siendo líderes y dejando el sello de nuestra cultura”, agrega la funcionaria del gobierno municipal.

“Desde mi posición y desde cualquier posición debemos entender que no llegamos aquí solos, que tenemos la responsabilidad de representar a una comunidad, que tenemos que escucharnos y hablar. Y es por eso que yo voy y hablo con la gente, les pregunto lo que necesitan y lo que quieren hacer. Por primera vez estamos viendo que una administración nos escucha y nos revuelve y no como pasaba antes que el gobierno decidía lo que necesitaba una comunidad sin hablar con ellos directamente”, advierte la colombiana.

“Mis padres llegaron a este país para abrir puertas para sus familias. Eso nunca lo puedo olvidar y por eso ser parte de una Alcaldía que entiende que la representación latina es importante, es increíble”, dice la Comisionada, quien reconoce que todavía falta mucho camino por recorrer para que más latinos alcancen el éxito.

“El primer paso es seguir demostrando esta representación y esta Alcaldía ha puesto a muchos latinos en posiciones altas. Y el segundo es creernos las cosas, porque yo siempre pensé que podía llegar a las alturas. Y Prepararnos”, menciona. “Tenemos que invertir más en nuestra comunidad desde la niñez, con programas que los preparen para todo este trayecto. Con preparación se llega lejos. Pero si hay oportunidades y no tenemos preparación, no se llega a nada”.

Claudia Cereceda, jefa de gabinete adjunta de la Alcaldía Mamdani

Nacida en Colombia, criada en Miami y vive hace 10 años en NYC

Claudia Cereceda, jefa de gabinete adjunta de la Alcaldía Mamdani. Foto Alcaldía Mamdani. Crédito: Kara McCurdy | NYC Mayoral Office

La jefa de gabinete adjunta de la Alcaldía Mamdani, llegó a Estados Unidos junto a sus padres, procedente de Bogotá, Colombia, cuando tenía apenas 1 año de nacida.

La joven funcionaria, quien a los 18 años se mudó a la Gran Manzana a cursar sus estudios universitarios, y quien antes de saltar a la oficina actual ocupó el cargo de jefa de gabinete del Departamento de Parques de la ciudad de Nueva York, desde donde se impulsaron iniciativas clave para ampliar y mejorar los espacios públicos, siente mucho orgullo de ser latina y de contribuir con la Gran Manzana.

“Para mí esto es una responsabilidad muy grande, y aunque yo nací y crecí en una familia que no estaba muy involucrada en la política, sí tenían mucho que decir sobre lo que pasaba en la comunidad. Y cuando en la universidad tuve la oportunidad de tener una pasantía en City Hall y vi de primera mano como era el trabajo de la Alcaldía y cómo impacta la vida de los neoyorquinos en ese momento supe que ese era el trabajo que quería hacer”, comenta la jefa de gabinete, quien confiesa estar enamorada de Nueva York.

“Yo creo que es importante hacer algo por la ciudad que amo y que ha sido una parte importante de mi vida. Incluso el año pasado iba a irme, pero con la elección del alcalde Mamdani, recordé por qué me gustaba trabajar en la Ciudad y entendí que tenía que seguir contribuyendo desde mi posición”, comenta la funcionaria municipal, quien en otras alcaldías anteriores trabajó coordinando prioridades entre distintas agencias y quien recalca que como latina se siente orgullosa de la defensa que la Ciudad hace de los inmigrantes.

“Es importante que todos sepan que nos mantenemos firmes, que nos apoyamos y que estamos aquí en la Alcaldía para defenderlos. Ese es un compromiso que vemos cada vez que el Alcalde habla de los inmigrantes. Vemos que siempre nos sale a defender y punto”, afirma la colombiana, quien rechaza el discurso promovido por la administración federal que asocia a los inmigrantes y a los latinos con delincuentes.

“Nosotros hacemos mucho por esta ciudad y por el país. La pregunta no es qué hacemos. La pregunta es qué no hacemos por la Ciudad, pues contribuimos en todos los niveles. Estamos en los restaurantes, contribuimos como médicos, como maestros. Y por eso estoy muy agradecida de estar donde estoy porque eso es parte del sueño americano”, dice la inmigrante, quien insiste en que la administración municipal está promoviendo iniciativas para que más latinos alcancen el éxito.

“Yo he tenido la suerte de contar con oportunidades que me han permitido llegar hasta aquí. Pero para otros, el alcalde está trabajando para que ese sueño americano sea para todos y para que todos tengan más oportunidades. Por eso trabajamos con organizaciones que pueden trabajar con otras organizaciones y agencias para promover políticas e iniciativas para todos los que quieren vivir el sueño americano”, agrega la hispana. “Con ayuda de la Ciudad es más fácil y ver que hay más latinos en posiciones altas, que representan a quienes estamos sirviendo es un reflejo de la Ciudad, algo que ha promovido el alcalde Mamdani”.

Y al hablar del sello que latinas como ella le imprimen a la administración Mamdani, la colombiana no duda en poner sobre la mesa las credenciales de los hispanos.

“Somos luchadores y tenemos mucho amor por esta ciudad. Conmigo, por ejemplo, cuando estoy aquí, la gente sabe que ahi viene Claudia, porque vengo con amabilidad y cuando entro a un lugar, siempre entro sabiendo que represento a los latinos. Reconozco el lugar donde estoy, muestro que es un privilegio ser latina y tener este rol de jefe de gabinete es una imagen de éxito para decir que si yo puedo otros pueden y me da mucho orgullo ser colombiana”, agrega la funcionaria.

Annel Hernández, Defensora de los Usuarios de Servicios Públicos, Oficina de Justicia Climática y Ambiental, de origen dominicano

Annel Hernández, Defensora de los Usuarios de Servicios Públicos, Oficina de Justicia Climática y Ambiental. Foto Alcaldía Mamdani Crédito: Alcaldía Mamdani | NYC Mayoral Office

La Defensora de los Usuarios de Servicios Públicos de la Ciudad de Nueva York de la Oficina del Alcalde para la Justicia Climática y Ambiental, lidera el equipo de energía limpia, con el que busca proteger a clientes de servicios públicos y luchar por tarifas asequibles. Y saber que una latina como ella puede ayudar a mejorar el futuro de la comunidad usando su poder, la llena de orgullo y entusiasmo porque puede ayudar a darle un respiro a los neoyorquinos.

“Como defensora de servicios públicos, mis prioridades se enfocan en proteger los derechos de los neoyorquinos cuando hablamos de energía, en luchar para que tengan energía económica, en promover programas que reduzcan sus facturas mensuales de electricidad y gas, en aumentar la participación pública en los procesos de planificación de nuestro sistema de energía, y en aumentar la producción de energía solar en las comunidades que más los necesitan”, asegura la funcionaria, hija de padres dominicanos, quien defiende su compromiso de seguir enfocada en la justicia climática, ambiental y energética en beneficio de los hispanos, sirviendo como ejemplo.

“La comunidad latina en Nueva York tiene muchas necesidades y muchas oportunidades también. Sobre todo, en temas de cambio climático, justicia ambiental, y energía limpia y económica. Me encantaría ver más programas de educación ambiental, más trabajos en energía limpia, y más jóvenes participando y organizando a sus comunidades. Todo eso ayuda a las comunidades latinas y, realmente, a toda la ciudad”, afirma la defensora.

La funcionaria de la Alcaldía Mamdani confiesa también que su familia, que emigró de República Dominicana, ha sido su principal motor y le inculcó la importancia de luchar por los demás y alcanzar espacios de liderazgo.

“Mi familia llegó a Nueva York de la República Dominicana en los 80′. Un viaje que me resulta difícil de imaginar. Mis padres siempre me enseñaron el valor de los movimientos sociales y participación política”, comenta la dominicana. “También aprendí mucho de mis hermanos mayores que se movieron por la ciudad primero que yo. Siempre perseguí una oportunidad nueva o interesante. Siempre quería conocer nuevas comunidades, organizaciones, y personas”.

La trabajadora municipal reconoce que a pesar de los espacios que los latinos han ido abriendo en la administración pública y en otras esferas, todavía hay mucho camino por recorrer y afirma que servir de inspiración a otros es parte de la tarea.

“A lo largo de mi trayectoria, conté con mentores e instituciones educativas que me guiaron, apoyaron, y me brindaron perspectivas muy valiosas que uso hasta el día de hoy”, dice la funcionaria. “Y sé que la única razón por la que hoy día yo puedo representar los intereses de los neoyorquinos y trabajar en asuntos de política energética, equidad ambiental, y responsabilidad corporativa, es por el trabajo y esfuerzo de los que comenzaron y avanzaron en esta lucha”.

La caribeña, quien antes de sumarse a la administración Mamdani fue directora de Política Climática y Ambiental para la concejal de la ciudad de Nueva York Sandy Nurse y directora asociada de la Alianza de Justicia Ambiental de la Ciudad de Nueva York (New York City Environmental Justice Alliance), recalca que su norte seguirá siendo luchar para que no solo los latinos de la Gran Manzana sino todos los neoyorquinos puedan tener comunidades seguras.

“La justicia ambiental se refiere al derecho de todas las personas, independientemente de su raza o nivel socioeconómico, a vivir y trabajar en comunidades seguras, saludables y libres de contaminación que amenacen la vida”, concluye.

Annabelle Zhuno, Directora de Agenda del alcalde Mamdani

Nacida en Ecuador y criada en Atlanta

Annabelle Zhuno, Directora de Agenda del alcalde Mamdani. Foto Alcaldía Mamdani Crédito: Kara McCurdy | NYC Mayoral Office

Cuando Anabelle Zhuno tenía 9 años, junto a su familia emigró a la Ciudad de Nueva York en busca de un mejor futuro y hoy es una de las personas más cercanas al alcalde Zohran Mamdani, en el cargo de Directora de Agenda del mandatario.

La funcionaria ecuatoriana, quien se mudó a la Gran Manzana hace una década, ha trabajado también en otras posiciones de poder como la Oficina del Alcalde

para Asuntos de Inmigrantes y, posteriormente en la Oficina del Presidente de Brooklyn.

Y aunque es una de las hispanas más importantes en la administración municipal y lleva con orgullo su sello latino, confiesa con vergüenza que no habla español, por lo que se describe a sí misma como una de las llamadas “no sabo kid”, latinos que no hablan el idioma, y aguanta todo el palo que muchas personas le dan por no manejar la lengua.

“Yo hablo poquito, poquito”, dice en español, reconociendo que “debería aprender. Y si alguien me critica, lo acepto porque si cuando venimos aquí los neoyorquinos aprendemos inglés, yo sé que tengo que hacer el mismo esfuerzo y mejorar mi español. Pero quizá el alcalde Mamdani, que es bueno en eso, aprenda antes que yo”, dice, entre risas, tras advertir que se siente muy orgullosa de ser parte de la administración municipal para ayudar a mejorar la vida de su comunidad.

“Yo crecí en Atlanta, en una familia de clase trabajadora, ecuatoriana estadounidense que enfrentó la falta de acceso a beneficios y que tuvo inseguridad de vivienda. Y entender cómo la Ciudad y el gobierno promueven políticas que impactan en la vida de las familias trabajadoras y ser parte de eso, es algo muy importante para mí, porque puedo apoyar a nuestra comunidad”, comenta la funcionaria, quien en su rol como directora de agenda del Alcalde, trabaja con diferentes equipos, algo que se toma muy en serio.

La inmigrante latina agrega que se siente honrada de pertenecer a una administración en la que el actual alcalde tiene claro su objetivo de servir a todos los neoyorquinos con la meta de mejorar sus vidas y defender a su gente, mientras el gobierno federal ataca.

“Quien pasa cualquier tiempo en Nueva York, se puede dar cuenta que lo que se dice de los latinos desde el gobierno federal no es cierto. Nosotros somos una comunidad hermosa, vibrante y acogedora. Somos la base de la ciudad, y nuestra contribución es mucha”, comenta la trabajadora municipal. “Los latinos hacen que esta ciudad sea mejor, no solo con nuestra cultura, la música, la comida sino que como vecinos somos buenos vecinos, somos acogedores. Somos los mejores vecinos. Y si alguien piensa diferente le digo que vengan y pasen tiempo en nuestras comunidades y van a ver lo que somos”.

Anabelle también destacó que desde su posición y desde las diferentes posiciones de poder que han alcanzado otros latinos, parte de su compromiso debe ser continuar siendo mentores para hacer que más hispanos salten a cargos altos. Y siente que esa tarea se la ha tomado muy en serio también el alcalde Mamdani.

“El alcalde, quien es exactamente como se ve, es una persona genuina que quiere servir a las comunidades y se ha enganchado muy bien con nuestra comunidad latina, queriendo mover su agenda para todos nosotros y para toda la ciudad”, concluye.

Annie Minguez, Directora Ejecutiva de la Oficina del Alcalde para Servicios a Organizaciones sin Fines de Lucro.

Nacida y criada en Nueva York, de familia dominicana

Annie Minguez, Directora Ejecutiva de la Oficina del Alcalde para Servicios a Organizaciones sin Fines de Lucro. Foto Alcaldía Mamdani Crédito: NYC Mayoral Office

La Directora Ejecutiva de la Oficina del Alcalde para Servicios a Organizaciones sin Fines de Lucro, nacida y criada en Washington Heights, de padres dominicanos, lidera la estrategia de la administración municipal para fortalecer las alianzas entre el gobierno y las organizaciones comunitarias, supervisando políticas, iniciativas de investigación y la vinculación con el sector, sirviendo de enlace.

Siendo otro de los rostros latinos en la Alcaldía Mamdani, la funcionaria, quien fue Vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias en la organización “Good Shepherd Services”, que atiende a más de 30,000 niños y familias en El Bronx, Brooklyn y Manhattan, confiesa que haber llegado tan lejos la llena de orgullo, pero también tiene claro que su cargo debe servir para impactar a más neoyorquinos

“Me siento muy orgullosa de haber recibido esta posición y como alguien que nació y se crió en Washington Heights y que viene de una familia que emigró de República Dominicana, traigo conmigo no solo ser neoyorquina sino mi cultura, algo que se traduce en asegurarme que las organizaciones que están proveyendo servicios críticos tengan los recursos financieros necesarios para poder enfocarse en ayudar a la comunidad”, afirma la funcionaria.

“Esto especialmente en este momento en que muchas ayudas como Medicaid están en riesgo, y también ver cómo como Ciudad podemos hacer reformas para que se le haga más fácil a las organizaciones pequeñas”, agrega la caribeña, quien destaca que está concentrada en encontrar maneras para que las organizaciones pongan sobre la mesa “lo que está pasando en la comunidad para que podamos ayudar a resolver problemas”.

La experta de trabajo comunitario comenta además que estar en una posición de poder en la actual Alcaldía, no solo es un acto de justicia con la representatividad de los hispanos de la ciudad sino una manera de mostrar que los latinos no son esa imagen que muchos han querido desdibujar.

“Nosotros somos parte de la base de la Ciudad de Nueva York y de este país. Y afortunadamente aquí en la ciudad mantenemos nuestro compromiso de que aquí los inmigrantes y familias son bienvenidos. Y nos aseguramos de que todos se sientan protegidos por su ciudad y que sientan que estamos aquí para ayudarlos, más en este tiempo difícil para nosotros como latinos”, afirma la funcionaria.

“Los latinos somos una comunidad que siempre piensa en qué podemos hacer para que impactemos a muchos. Nosotros no funcionamos solos sino que funcionamos en familia, y así nos movemos. Cuando pensamos en reformas, no solo pensamos en ayudar a una o dos personas sino en algo que ayude a todos. Esa es la mentalidad latina. Cuando nos juntamos con la comunidad afroamericana, de India, de Asia, queremos que todos avancemos, a través de la ciudad y ese es el sello nuestro. No estamos solo pensando en uno sino en todos”, enfatiza.

Y al hablar de su historia de vida, la dominicana, quien tuvo su primer trabajo a los 12 años, en una fábrica en Hoboken, Nueva Jersey, para ayudar a su familia y más tarde con su primer trabajo de verano del programa de empleo juvenil de la Alcaldía con Alianza Dominicana, destaca que siempre ha querido estar conectada con sus raíces y sus experiencias. Y ha aprendido la importancia de resistir y luchar y la necesidad de ayudarse los unos a los otros.

“Siempre en mi historia ha habido personas que me han abierto las puertas y dado las herramientas para caminar por la puerta, llegar al otro lado y mantener la puerta abierta, siempre con la idea de que esta ciudad sea asequible para todos”, afirma la funcionaria. “No ha sido fácil, y no es fácil, y aunque uno de cada cinco de nuestros empleados son latinos, tenemos que seguir haciendo más porque hay talento, pero hay que seguir abriendo puertas”.

Yokarina Duarte-Medina, Jefa de Gabinete y Directora de Estrategia en la Oficina de

Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM)

Yokarina Duarte-Medina, Jefa de Gabinete y Directora de Estrategia en la Oficina de

Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM). Foto Alcaldía Mamdani Crédito: Kara McCurdy | NYC Mayoral Office

La Jefa de Gabinete y Directora de Estrategia en la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM), cuenta que llegó a Nueva York en el 2001, con apenas 13 años y con un inglés muy limitado, viviendo “el sacrificio que hacen muchas familias para construir una vida mejor”.

Ha corrido mucha agua desde entonces y hoy al ver donde ha llegado siente orgullo, pero igual que sus colegas hispanas, mucha responsabilidad para que otros no pasen lo que ellos vivieron.

“Mi madre era vendedora ambulante en Nueva York y no era fácil para ella criar a tres hijas mientras trabajaba largas horas para sostener nuestro hogar. Yo acompañaba a mi mamá a diferentes agencias de la Ciudad para renovar la licencia de vendedora era complicado y esa experiencia me enseñó desde muy joven que el gobierno debe ser accesible y tratar a las personas con dignidad y ofrecer información fácil y simple que se pueda entender”, comenta la caribeña, quien desde muy joven supo el poder de alzar la voz usando las páginas de nuestro periódico.

“Durante la secundaria en la escuela Gregorio Luperón escribí un artículo que publicó El Diario pidiéndole al Alcalde Bloomberg y al Canciller de Educación del momento que visitaran la escuela para ayudarnos a conseguir un edificio y ese artículo logró que nos visitaran. Y aunque en ese momento no lo veía como liderazgo sí vi lo importante que era alzar la voz cuando queremos que algo cambie, no solo para tomar acción sino para abrir puertas para que los que vienen detrás de mi tengan las mismas oportunidades”, agrega.

Y al destacar la importancia de la oficina en la que trabaja y el impacto en la comunidad latina que esa agencia tiene, la funcionaria menciona que ve su cargo “no como logro personal sino como la manera de representar los logros” de su familia y ayudar a la comunidad que representa, que “merece ser tomada en cuenta”, cuando se toman decisiones importantes.

“Aquí en el Departamento de Emergencia nuestra misión es salvar vidas y entender lo que muchas personas han pasado anteriormente para saber cómo podemos ayudarlos mejor. Y de eso trato de asegurarme, de que nuestros programas sean traducidos al español, no de manera literal, sino que la gente entienda de manera completa y concisa. Y por eso participo en la creación de materiales en español y nuestro podcast, el primero en español, que se llama Prepárate”, manifiesta la funcionaria municipal.

La Jefa de gabinete de la agencia de Emergencias, quien ayuda a orientar las prioridades estratégicas, la coordinación ejecutiva, las asociaciones interinstitucionales y las iniciativas que fortalecen la preparación y la capacidad de respuesta de la Ciudad, también saca la cara contra el mensaje distorsionado que el gobierno federal ha intentado vender de los hispanos.

“A mi gente le digo que no se dejen llevar por esa distracción. Los latinos somos parte del crecimiento de la Ciudad de Nueva York. Somos maestros, somos tenderos, somos trabajadores de construcción, dueños de pequeños negocios, artistas, líderes comunitarios, servidores públicos. Y nuestra contribución no se limita al trabajo sino a nuestra cultura, nuestra fe, nuestra solidaridad, y el saber lo que es comenzar de nuevo cada vez que necesitamos”, dijo la empleada gubernamental. Asimismo envió un mensaje de apoyo.

“Y ahora que muchos tienen incertidumbre, deben entender que el gobierno local ofrece recursos e información asequible, y es importante abrir puertas, y que podamos contribuir con este trabajo, no solo como una persona en sí sino ver que como comunidad podemos ayudarnos mutuamente y asegurarnos de que nuestra contribución vaya mucho más allá y alcance a nuevas generaciones”, recalcó.

Pero insiste en que hay que hacer más. “Hay que celebrar lo que hemos logrado pero también reconocer lo que hace falta y entender que nuestra presencia en el gobierno no solamente es simbólica sino que es una voz real en las decisiones que afectan a nuestras familias y el desarrollo de la Ciudad”.