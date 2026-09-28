China descarta afirmar si Trump le ofreció a Xi comprar armas estadounidenses

Autoridades de China evitaron pronunciarse sobre si el presidente Donald Trump le propuso a su homólogo, Xi Jinping, la compra de armamento militar estadounidense.

A través de una rueda de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático prefirió referirse de manera general a la política de seguridad que aplica la administración de Beijing.

Sobre las preguntas formuladas sobre las recientes afirmaciones emitidas por la representación diplomática de la Casa Blanca, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun reiteró la orientación de sus programas de equipamiento de las fuerzas armadas.

“China ha reforzado siempre su capacidad de defensa nacional en función de sus necesidades”, expresó Jiakun en declaraciones recogidas por EFE.

Entretanto, el representante del ministerio de Exteriores añadió detalles respecto al objetivo estratégico general de su nación en el ámbito internacional, y acotó que China “se dedica a salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales”.

Origen de la polémica con China

La controversia de posible venta de armas a China se originó tras los comentarios ofrecidos este domingo por el embajador de Estados Unidos en territorio chino, David Perdue, quien se refirió a las conversaciones sostenidas durante el encuentro de Estado llevado a cabo la semana pasada en Washington entre ambos jefes de Estado.

“Trump sigue diciendo ‘nosotros vendemos armas a otros países del mundo’ (…) de hecho en un momento dado le preguntó a Xi si le gustaría comprar algunas”, apuntó Perdue, que no especificó la fecha exacta de la conversación ni la respuesta emitida por el líder chino.

Posteriormente, reportes de prensa citaron a fuentes del Departamento de Estado, quienes aclararon el marco legal para este tipo de negocios, las cuales aclararon que “la ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no hay ninguna oferta ni plan para vender armas a China”.

Sigue leyendo:

– Trump descarta “preocupación” por descontrol de la IA

– Trump sugiere reemplazar la sala de prensa de la Casa Blanca por una piscina

– María Elvira Salazar pide elecciones en Venezuela y afirma que María Corina Machado “llegará a Miraflores”