Con penal no cobrado y polémica del VAR, Japón sentenció 2-1 a Venezuela en amistoso

La selección absoluta de Japón logró una agónica victoria por 2-1 sobre Venezuela en el compromiso amistoso internacional disputado este lunes bajo una intensa lluvia en el Edion Stadium Hiroshima.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu resolvió un choque sumamente disputado en el tiempo de descuento, gracias a una pena máxima ejecutada por el delantero Ayase Ueda, dictaminada tras una falta del centrocampista vinotinto Yangel Herrera sobre su compañero en la Real Sociedad, Takefusa Kubo.

Tras una primera mitad caracterizada por la paridad táctica y escasas aproximaciones a las áreas, el combinado venezolano comandado por Oswaldo Vizcarrondo estuvo cerca de romper el cero antes del descanso mediante un cabezazo de Bryan Castillo desviado in extremis por la zaga nipona.

El ritmo del encuentro se aceleró drásticamente en la reanudación; apenas a los 46 minutos de juego, el delantero Kevin Kelsy culminó una precisa transición desde la zona media con un remate ajustado al poste del arquero Zion Suzuki, adelantando de manera provisional a la escuadra sudamericana.

No obstante, la reacción del cuadro local fue inmediata gracias a las modificaciones introducidas por Moriyasu. Apenas tres minutos más tarde, en la fracción 49, Junya Ito habilitó con precisión a Ayase Ueda para decretar el 1-1 en el marcador.

Cuando el duelo parecía encaminado al empate definitivo, el árbitro principal señaló la pena máxima por la imprudente acción de Yangel Herrera sobre Kubo dentro del área, permitiendo a Ueda firmar su doblete personal desde los once metros para sellar el triunfo de los Samuráis Azules en territorio asiático.

Polémica de los penales

La polémica del encuentro fue que en la pena máxima a favor de Japón al minuto 90, que fue gracias a la intervención del VAR que estaba revisando un claro penal a favor de Venezuela en el área nipona. El principal retrotrajo la acción hasta la falta de Herrera y pitó penalti para Japón.

Sin embargo, la jugada más cuestionable de la noche fue en el área nipona. El guardameta local Zion Suzuki cometió una evidente falta tras ir con la pierna arriba para derribar al delantero Jesús Ramírez, acción que dejó la pregunta abierta sobre la pena máxima

Sin embargo, ni el árbitro principal del encuentro ni el VAR decidieron revisar la jugada, ignorando por completo un potencial penalti que pudo haber igualado las acciones.

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