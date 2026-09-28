Florence Pugh se pronuncia sobre presunta violación grupal de exalumna de Cornell

La actriz Florence Pugh se pronunció con respecto a la presunta violación grupal de una exalumna de la Universidad de Cornell y criticó la respuesta que recibió la denuncia.

Pugh aseguró que los hombres deben involucrarse en las conversaciones sobre abuso sexual y criticó a quienes guardan silencio ante situaciones como esta.

“Este es realmente el momento en que necesitamos que nuestros hombres estén tan horrorizados y asqueados como nosotras. Deben liderar las conversaciones sobre cómo cambiar la permisividad y la complicidad de este comportamiento tanto como nosotras. ¿Cómo esperan que confiemos en que ‘no todos los hombres’ son así cuando, en momentos como este, muchos de ustedes guardan silencio?”, escribió Pugh en un comunicado en su Instagram.

La declaración de Pugh se produce luego de que el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, del estado de Nueva York, anunciara que reabriría la investigación. Previamente, la exalumna de Cornell presentó una denuncia en la que alegó que varios hombres le dieron alcohol y drogas y la violaron en una casa de fraternidad de la universidad. La mujer denunció la presunta violación al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell, pero no se presentaron cargos penales.

La universidad realizó una investigación interna tras la denuncia. Según declaró el abogado de la demandante, Thomas Giuffra, a CBS News, dos de los señalados fueron expulsados de la universidad, mientras que los otros cinco recibieron suspensiones, ensayos disciplinarios o talleres, pero ninguno fue detenido.

Pugh criticó la manera en la que las universidades “protegen” a hombres que “violan y destruyen”. “Las universidades fallan repetidamente a las mujeres de todo el mundo. Forman hombres a quienes se les enseña una y otra vez que pueden causar un daño extremo sin sufrir consecuencias. Quienes protegen y condenan levemente a hombres que violan y destruyen, deben ser castigados y vigilados de cerca. ¿Por qué protegen a alguien con tanta vehemencia?”.

Luego de este comunicado, Pugh denunció que su publicación fue censurada por Meta, empresa matriz de Instagram. “Resulta bastante preocupante que ni yo ni algunos de mis seguidores podamos acceder a la publicación reciente que escribí sobre el abuso sexual en el Cornell College. ¿Por qué? ¿La han eliminado para que otros puedan verla? ¿Me están censurando por hablar de violación?”.

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