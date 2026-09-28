Intensa búsqueda en Fire Island por un nadador arrastrado durante la tormenta del noreste

Un surfista de Long Island desapareció en las aguas del Parque Estatal Robert Moses cuando las olas de 18 pies rompieron contra las playas, causadas por la tormenta del noreste que azotó la región de Nueva York.

Las autoridades indicaron que el hombre, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, fue visto en el mar cerca del Campo 3, localizado en el extremo occidental de Fire Island, alrededor de las 2:30 de la tarde, antes de desaparecer de la vista y no salir del agua.

Los funcionarios empezaron una búsqueda para identificar al nadador desaparecido, descrito como un hombre blanco que tenía pantalones cortos de color oscuro.

La policía no brindó información adicional sobre el nadador desaparecido, pero solicitud la colaboración del público para que, en caso de conocer a alguien que estuviera en la zona en ese momento, pudieran ubicarlo.

De acuerdo con lo que señaló News 12, las autoridades suspendieron la búsqueda del hombre el sábado en la noche debido a la oscuridad y se reanudó el domingo.

El sábado en la tarde se emitió una alerta por condiciones peligrosas del agua en el conocido parque de Fire Island mientras la tormenta seguía flagelando la costa este.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que las olas llegaron a una altura media de 18 pies, en tanto el nivel del mar se estimó en unos 15 y 20 pies, con marejadas de hasta 25 pies en algunos momentos.

Los vientos alcanzaron una velocidad media de entre 35 y 45 mph, mientras que las ráfagas superaron las 60 mph.

Long Island, junto con la ciudad de Nueva York y varias zonas de Nueva Jersey, Delaware, Connecticut y Massachusetts, ha estado bajo alerta por tormentas e inundaciones costeras.

La primera víctima mortal confirmada en la tormenta de finales de septiembre se reportó cerca de una hora después de la desaparición del nadador de Long Island.

En este sentido, un trabajador de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), Leighton Brown, perdió la vida al caerle un árbol que se rompió debido a la tormenta en las viviendas de Cypress Hills en Brooklyn, informó New York Post.

Brown sufrió “traumatismos en todo el cuerpo” cuando los fuertes vientos derribaron el árbol en el número 700 de Euclid Avenue en East New York cerca de las 3:30 de la tarde.

La víctima fue llevada a un hospital local en estado crítico, pero fue declarada muerta poco después de las 5:00 de la tarde.

“Mis pensamientos están con toda su familia en estos momentos de inimaginable pérdida. Que descanse en paz y que su servicio a nuestra ciudad jamás sea olvidado” escribió el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la red social X, al anunciar el fallecimiento de Brown.

Tonight, we are mourning the loss of one of our own after NYCHA employee, Leighton Brown, died while at Cypress Hills Houses in Brooklyn.



My thoughts are with his entire family as they deal with this unimaginable loss. May he rest in peace, and may his service to our city never? — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 27, 2026

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia en los condados del sur del estado, haciendo un llamado a los residentes a mantenerse alejados del agua y evitar nadar, surfear y navegar.

“Las corrientes de resaca extremadamente peligrosas y el fuerte oleaje hacen que entrar al océano sea mortal. Manténgase alejado de los espigones rocosos y las playas, donde las olas repentinas pueden arrastrarlo al agua”, decía la declaración.

El estado de emergencia original estuvo en vigor desde el domingo, ya que se esperaba que lo peor de la tormenta ocurriera en la mañana de ayer.

De acuerdo con el NWS, se esperaba que un vórtice en la atmósfera superior se fusionara con el intenso ciclón a unas cientos de millas de la ciudad de Nueva York y empujara su centro a Nueva Jersey y Long Island en la noche.

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