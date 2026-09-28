MTV VMAs 2026: lista de ganadores
Madonna y Taylor Swift fueron las protagonistas de esta edición de los MTV VMAs. La ceremonia fue presentada por Snoop Dogg
Este domingo 27 de septiembre se celebró una nueva edición de los MTV VMAs. La gran ganadora de la noche fue Madonna, quien también se encargó de abrir el show. La “reina del pop” no se presentaba en estos premios desde el 2003.
Madonna compartió el protagonismo durante toda la noche con Taylor Swift, quien fue la segunda personalidad con más premios en esta edición. Aunque se posicionó en un segundo lugar, la cantante recién casada fue reconocida con el Artist Director Honors y también ganó Video del Año por el videoclip de “Artist Director Honors”.
Lista de ganadoras del 2026
Video del Año
Ariana Grande – “hate that i made you love me”
Bruno Mars – “I Just Might”
GENER8ION – “STORM” protagonizada por Yung Lean
Madonna – “Confesiones II – La película”
Sabrina Carpenter – “Lágrimas”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia” (GANADORA)
Artista del Año
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna (GANADORA)
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Canción del Año
BTS – “Swim” (GANADOR)
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden”
Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
Olivia Dean – “Man I Need”
PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Mejor Nuevo Artista
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro (GANADORA)
Stella Lefty
Mejor Colaboración
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – “Chains & Whips”
French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me”
Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love” (GANADORA)
PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part”
Mejor Dirección
Ariana Grande – “hate that i made you love me”
Bruno Mars – “I Just Might”
GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”
Madonna – “Confessions II – The Film”
Sabrina Carpenter – “House Tour”
Taylor Swift – “Opalite” (GANADORA)
Mejor Álbum
Drake – ICEMAN
Madonna –Confessions II (GANADORA)
Olivia Dean – The Art of Loving
Olivia Rodrigo – you seem pretty sad for a girl so in love
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
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