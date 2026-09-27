MTV VMAs 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

Este domingo se celebran los MTV Video Music Awards 2026 en el Peacock Theater en Los Ángeles, marcando la primera vez en casi 10 años que la premiación se celebra en Los Ángeles.

Los VMA son una de las premiaciones más populares de la música. Este año el evento contará con la conducción del rapero Snoop Dogg. También contará con una actuación de la “Reina del Pop” Madonna (su primera en el evento en más de dos décadas), un homenaje a Dolly Parton y el estreno mundial del videoclip de “Patient Zero” de Taylor Swift.

Antes de la ceremonia de premiación, las estrellas se pasean por la alfombra roja del evento, donde posan frente a los fotógrafos presumiendo sus atuendos para la ocasión.

A continuación, los mejores vestidos de la celebración de los MTV Video Music Awards 2026:

Taylor Swift

Taylor Swift en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Tyla

Tyla en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Paris Hilton

Paris Hilton en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Shaboozey

Shaboozey en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Charlie xcx

Charli xcx en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Normani

Normani en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Teddy Swims

Teddy Swims en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

LISA

LISA en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Teyana Taylor

Teyana Taylor en los MTV VMAs 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

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