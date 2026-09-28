Nor’easter desentierra en Nantucket restos que podrían pertenecer a un barco naufragado en 1884

Un fragmento de madera con herrajes de hierro oxidado apareció en la costa sur de Nantucket, Massachusetts, después de que el fuerte nor’easter azotara la región durante el fin de semana. La pieza, expuesta por la erosión provocada por el temporal, podría pertenecer a un naufragio ocurrido hace más de 140 años.

Jascin N. Leonardo Finger, subdirectora de la Maria Mitchell Association, consideró que el fragmento probablemente forma parte de los restos del Warren Sawyer, una goleta de 3 mástiles que encalló en la misma zona el 22 de diciembre de 1884. La identificación aún no es definitiva.

La erosión en las inmediaciones de Point of Breakers, conocida localmente como “the sewer beds”, habría dejado al descubierto la estructura, que permanecía sepultada bajo la arena de Miacomet Beach.

Una noche de tormenta terminó con el Warren Sawyer

El Warren Sawyer había partido de Nueva Orleans rumbo a Boston con un cargamento de algodón y chatarra de hierro. El viaje terminó cuando los fuertes vientos desviaron la embarcación y la llevaron hasta la costa sur de Nantucket.

Una crónica publicada por The Inquirer and Mirror el 10 de enero de 1885 describió el episodio y señaló que la goleta enfrentó “olas despiadadas”. En medio del temporal, uno de sus mástiles se partió frente a una multitud que observaba desde la orilla.

Un salvavidas corrió hacia el borde del agua y consiguió lanzar un cabo sobre la embarcación. El capitán y los 7 tripulantes sobrevivieron, mientras una parte de la carga también pudo ser recuperada.

Otra crónica del mismo periódico, publicada en 1945, atribuyó el operativo a los salvavidas de la Surfside Lifesaving Station. Según ese relato, mantener el cabo bajo tensión mientras el barco era golpeado por las olas exigió un esfuerzo constante. Al amanecer del 23 de diciembre, toda la tripulación había llegado a salvo a la playa.

El misterio de los restos que devuelve el mar

El reciente hallazgo no es un caso aislado. En diciembre de 2022, una residente que caminaba con su perro encontró otra sección de madera en el mismo sector de la costa. El fragmento fue estudiado posteriormente por el arqueólogo estatal David Robinson.

De acuerdo con The Nantucket Current, Robinson consideró que aquella pieza probablemente correspondía a una sección inferior del casco, cerca de la proa de la goleta. Pero la posibilidad no bastó para cerrar el caso.

Investigadores del Egan Maritime Institute, dedicado a preservar el patrimonio marítimo de Nantucket, advirtieron entonces que no podían establecer “con completa certeza” que los restos fueran del Warren Sawyer. La presencia de otros naufragios en el área y algunas diferencias en el herraje utilizado para fijar el casco dejaron abierta la posibilidad de que las piezas pertenecieran a otra embarcación.

Por eso, el fragmento descubierto tras el nor’easter representa una nueva pista, no una identificación definitiva. Cada pieza que emerge puede aportar información, pero también obliga a reconstruir con cuidado una historia compartida por varios barcos desaparecidos en las mismas aguas.

Nantucket, una isla marcada por los naufragios

La aparición de madera antigua recuerda hasta qué punto el mar moldeó la historia de Nantucket. El Nantucket Shipwreck & Lifesaving Museum registra más de 700 naufragios en las aguas que rodean la isla durante el siglo XIX.

Para Finger, esos vestigios permiten conectar a los habitantes actuales con una época en la que la vida de Nantucket estaba estrechamente ligada al océano. En declaraciones citadas por The New York Times, sostuvo que el descubrimiento funciona como un recordatorio del pasado marítimo de la isla.

Ahora, más de un siglo después, el océano volvió a entregar una pequeña pieza de aquella historia. El temporal removió la arena y dejó al descubierto una pregunta que investigadores y residentes todavía deben responder: ¿es realmente parte del Warren Sawyer o pertenece a otro de los numerosos barcos que encontraron su final frente a Nantucket?

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