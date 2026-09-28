Reclusos del MDC Brooklyn sufren por humo en celdas tras fallo en los botones de emergencia

Un incendio con papel higiénico que humeaba causó la entrada de humo en una unidad confinada de la cárcel federal MDC Brooklyn, provocando el pánico entre los presos, quienes tuvieron que esperar a que alguien se diera cuenta de lo ocurrido debido a que los botones de emergencia de sus celdas no funcionaban.

Este hecho tuvo lugar el sábado cerca de las 11:50 de la mañana en el octavo piso de la cárcel de Sinset Park, de acuerdo a lo que contaron los abogados defensores y activistas a favor de la reforma penitenciaria.

La unidad fue sometida a un confinamiento debido a una pelea anterior entre dos reclusos, lo que impedía que los presos salieran de sus celdas.

Un vocero de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) afirmó que hubo presencia de humo y la pelea previa, pero rechazó calificar el incidente como un incendio.

“El 18 de septiembre no hubo ningún incendio en el MDC Brooklyn. Sin embargo, podemos confirmar que hubo un incidente aislado en el que un recluso prendió fuego a una pequeña cantidad de papel higiénico, provocando que una ligera cantidad de humo entrara por un conducto de aire acondicionado”, expresó Scott Taylor, representante de la BOP. “El personal respondió con prontitud; el humo se disipó y no hubo reclusos ni miembros del personal heridos”.

Uno de los internos describió una escena caótica, de acuerdo con la abogada Nora Hirozawa, de la organización Federal Defenders.

“Durante un confinamiento reciente, nuestro cliente y su compañero de celda quedaron atrapados en el interior de su celda durante aproximadamente media hora mientras esta se llenaba de humo proveniente de un conducto de ventilación, a causa de un incendio”, indicó Hirozawa. “Pulsaron repetidamente el botón de emergencia, gritaron pidiendo ayuda y golpearon la puerta de la celda, pero nadie acudió hasta pasados ​​30 minutos”.

Fuentes cercanas con el asunto apuntaron que algunos reclusos se cubrieron el rostro con mascarillas improvisadas mientras gritaban y golpeaban la puerta —ya que los botones de emergencia de sus celdas estaban dañados o eran ignorados—, mientras que otros usaron una toalla húmeda para bloquear la parte inferior de la puerta de la celda para evitar la entrada de humo, informó Daily News.

“Nadie debería tener que preocuparse por salir vivo del MDC Brooklyn, independientemente de los cargos que pesen en su contra”, afirmó Hirozawa.

Los botones de emergencia rotos o ausentes han sido un problema constante en el MDC de Brooklyn, y esta cuestión forma parte de la mediación en curso ante un tribunal federal entre los Defensores Federales y la BOP.

Al cuestionarle sobre si los botones funcionaban, el vocero de la BOP dijo: “La Oficina Federal de Prisiones mantiene su compromiso con la seguridad del personal y de los reclusos. Todos los incidentes se revisan para garantizar que los protocolos de seguridad y los procedimientos de notificación de emergencia funcionen según lo previsto, y cualquier inquietud se aborda de inmediato”.

En cuanto al confinamiento, Hirozawa indicó: “Si bien comprendemos la necesidad del MDC de mantener la seguridad institucional, los confinamientos que abarcan toda la instalación deben utilizarse con moderación. Durante estos cierres, nuestros clientes permanecen encerrados en sus celdas junto a un compañero durante horas interminables y, a veces, durante varios días. Si se produce un incendio o una emergencia médica, no tienen forma de escapar ni de pedir ayuda”.

“Los confinamientos”, siguió el portavoz, “también suponen un obstáculo importante para que los detenidos mantengan comunicación con sus familiares y abogados, accedan a la documentación del caso y participen en programas de rehabilitación”.

Los representantes de The Remedy Project, organización enfocada en las condiciones de la cárcel de Brooklyn, indicaron que uno de sus miembros expresó haber esperado entre 30 y 45 minutos antes de que el personal de la prisión evacuara las celdas.

“El incendio ocurrido en el MDC de Brooklyn el viernes 18 de septiembre de 2026, así como la respuesta lenta e indiferente del personal del centro, ponen de relieve un patrón persistente en la institución: el total menosprecio por la salud y el bienestar de las personas a las que están obligados a cuidar”, afirmó Colin Adams, director de programas de The Remedy Project.

El 6 de septiembre, varios presos fueron hospitalizados después de una multitudinaria pelea entre bandas en otra unidad de la cárcel.

El MCD de Brooklyn, donde están recluidos Luigi Mangione y el líder de la dictadura chavista, Nicolás Maduro, ha estado marcado por mucho tiempo por condiciones evidentemente deplorables, que incluyen violencia, episodios de negligencia médica, alimentos con moho e infestados de plagas y, en 2019, un apagón de ocho días en pleno invierno.

En lo que va de este año, la prisión registró dos muertes: la de un interno que murió el 21 de julio en una celda de aislamiento por una supuesta sobredosis de drogas —con pastillas encontradas cerca de él— y la de un ciudadano mexicano, llevado a EE.UU. por su implicación con un caso relacionado con un cartel, quien fue hallado ahorcado en su celda el 18 de abril.

En verano de 2024, dos reclusos murieron acuchillados en dos peleas violentas que duraron apenas unos minutos.

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