Redadas de ICE podrían encarecer la carne de res, advierten ganaderos

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades agrícolas de Texas, Kansas y Oklahoma podrían terminar elevando los precios de la carne de res para los consumidores, advirtieron tres organizaciones ganaderas de esos estados.

La Asociación Ganadera de Kansas, la Asociación de Ganaderos de Oklahoma y la Asociación de Engordadores de Ganado de Texas señalaron que las operaciones migratorias están provocando interrupciones en distintos puntos de la cadena de suministro de carne y tienen un “efecto disuasorio masivo” incluso entre trabajadores legales, documentados y calificados.

“Este tipo de interrupciones provocará un aumento en los precios de la carne de res para los consumidores”, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto, en el que dijeron estar monitoreando la actividad de ICE que afecta a las comunidades agrícolas de los tres estados.

Las asociaciones reconocieron la responsabilidad de las agencias federales de hacer cumplir las leyes, pero advirtieron que los ganaderos, corrales de engorde, lecherías, mercados de ganado, plantas procesadoras y otros negocios rurales dependen de una fuerza laboral estable para garantizar el cuidado de los animales, la seguridad alimentaria y el funcionamiento de la cadena de suministro.

Miles de reses retrasadas

Según las organizaciones, en los últimos días se han retrasado miles de cabezas de ganado destinadas a plantas procesadoras. Esto, señalaron, ya ha generado pérdidas de millones de dólares y costos adicionales para el sector.

Las interrupciones laborales también se han registrado en numerosos puntos considerados críticos para la cadena de suministro, incluidos corrales de engorde, lecherías, plantas procesadoras, empresas de alimentos y cereales, centros de transporte y servicios comunitarios.

Las asociaciones advirtieron que una interrupción repentina de la fuerza laboral puede tener consecuencias inmediatas sobre el bienestar de los animales, las operaciones y la economía, con efectos que pueden extenderse más allá de los establecimientos directamente afectados.

También señalaron que el impacto no termina necesariamente cuando concluyen las operaciones de ICE. “Resulta frustrante que el daño que estas acciones causan a los ganaderos perdure durante días e incluso semanas después de que concluyan dichas operaciones”, indicaron.

Reclaman acciones de ICE

Las organizaciones ganaderas aseguraron que las interrupciones llegan en un momento de mayor presión sobre la cadena de suministro de ganado vacuno y carne.

A su juicio, las operaciones migratorias representan un impacto “costoso e innecesario” para los productores, que ya enfrentan interferencias políticas tanto en los mercados como en el funcionamiento físico de la cadena de suministro.

Las tres asociaciones pidieron a los funcionarios federales que las acciones de cumplimiento migratorio se realicen de manera “legal, ordenada y transparente”, respetando el debido proceso y manteniendo una comunicación clara con los empleadores y las comunidades afectadas.

La advertencia constituye una nueva crítica desde la industria cárnica a la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, que ha intensificado las operaciones de deportación y busca aumentar significativamente las expulsiones de inmigrantes del país.

El sector ganadero también ha expresado recientemente su preocupación por los planes de la Administración para facilitar la importación de carne de res. Trump anunció una propuesta para importar 300,000 toneladas métricas de carne molida procedente de países como Argentina y Brasil, junto con una suspensión de aranceles, una medida que generó críticas entre productores estadounidenses.

En este contexto, las asociaciones de Kansas, Oklahoma y Texas sostienen que cualquier interrupción adicional de la mano de obra puede repercutir en toda la cadena, desde las operaciones ganaderas hasta los precios que pagan los consumidores por la carne.

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