Ricky Martin estrenó canción durante su presentación en el medio tiempo de la NFL en Río de Janeiro

Hace una semana, Ricky Martin y Pedro Sampaio confirmaron su participación en el show de medio tiempo del NFL Rio Game 2026. Este domingo 27 de septiembre, los dos cantantes estuvieron en el evento deportivo en Río de Janeiro, Brasil, y sorprendieron al público con el estreno de una nueva canción.

El partido de la NFL entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys se llevó a cabo en el histórico Estadio Maracaná.

El cantante puertorriqueño y el brasileño no solo cantaron en vivo la canción “Pikito, Pikito”, sino que la estrenaron en plataformas digitales justo después de que terminara el show de medio tiempo.

La nueva canción mezcla sonidos de pop, funk, samba, reggaetón, mambo y salsa, por lo que ambos músicos también trabajaron en una coreografía que estuvo a cargo de Parris Goebel, conocido por haber sido coreógrafo de otras estrellas mundiales como Beyoncé, Rihanna y Lady Gaga.

Todo el show está disponible en el canal de YouTube de la NFL. Contrario a los shows de medio tiempo del Super Bowl, este solo tuvo una duración de seis minutos.

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