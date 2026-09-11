Ricky Martin vuelve a sus grandes canciones con “ReVivo”

Las canciones que acompañan una carrera también guardan épocas, lugares y recuerdos. Ricky Martin decidió regresar a varias de ellas para mirarlas desde el presente y compartirlas con voces que representan diferentes generaciones de la música latina. El resultado es “ReVivo”, un EP de seis temas que el artista puertorriqueño estrenó este jueves.

El proyecto reúne algunas de las piezas más reconocibles de su trayectoria con colaboraciones que llevan cada composición hacia sonidos y sensibilidades distintas. Martin comparte “A Medio Vivir” con Carín León, “Vuelve” con Los Ángeles Azules y Tini, ambas composiciones de Franco de Vita, “Asignatura Pendiente” con Kany García, “Estranho” con Luan Santana, “Tu Recuerdo” con Grupo Frontera y “Fuego de Noche, Nieve de Día” con Christian Nodal.

Según un comunicado enviado por sus representantes, cada colaboración “aporta una nueva identidad al proyecto, llevando las canciones hacia territorios que van desde el pop latino y la bachata hasta la cumbia y el mariachi”.

“Asignatura Pendiente” ocupa un lugar especial

La canción escogida como tema principal del EP es “Asignatura Pendiente”, composición de Ricardo Arjona que ahora adquiere una lectura ligada directamente a la historia personal y artística de Ricky Martin.

El comunicado explica que la pieza “habla de alguien que, aun habiendo alcanzado el éxito, continúa acompañado por aquello que quedó pendiente: oportunidades perdidas, amores no expresados y momentos que nunca llegaron a vivirse”.

La conexión con Puerto Rico también tiene un peso especial. La canción evoca recuerdos de San Juan y las raíces del cantante, hasta desembocar en una declaración en la que la isla, el amor y la memoria quedan unidos.

El proyecto abre camino a lo que viene

“ReVivo” recupera canciones fundamentales para Ricky Martin, pero no se queda únicamente en la nostalgia. El encuentro con artistas de distintos estilos y generaciones permite que aquellos temas conocidos entren en nuevos terrenos musicales.

Así lo destaca el comunicado de sus representantes, que señala que Martin “no sólo revisita canciones fundamentales de su trayectoria, sino que las proyecta hacia una nueva etapa, rodeado de artistas que representan distintas generaciones y escenas de la música latina”.

El lanzamiento llega mientras el ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy continúa trabajando en material inédito. Actualmente se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum de estudio, un proyecto con el que prepara el siguiente capítulo de su carrera musical.

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