¿Tiburón apareció nadando por calles de Nueva Jersey tras el nor’easter?

Un tiburón apareció donde nadie esperaba encontrarlo: en medio de una calle residencial de Nueva Jersey, convertida en un canal por las inundaciones provocadas por el poderoso nor’easter que azotó la costa este durante el fin de semana.

La escena ocurrió en Surf City, en Long Beach Island, y fue captada en video por un residente que observaba cómo el agua cubría las calles de su vecindario.

En las imágenes, difundidas por ABC News, apenas sobresalen del agua la aleta dorsal y parte de la cola del animal mientras avanza lentamente entre las aguas turbias. Por momentos, el tiburón se acerca a la entrada de una vivienda, provocando una reacción de sorpresa entre las personas que contemplaban la escena desde una propiedad.

“¿Es un pequeño tiburón?”, pregunta una mujer en el video. Instantes después, al notar que el animal se aproxima, agrega: “Oh, Dios mío, viene hacia acá”. La secuencia resulta desconcertante, pero la presencia del animal tuvo una explicación mucho menos alarmante de lo que podría sugerir la imagen.

El tiburón terminó en una calle inundada

De acuerdo con el residente que grabó el video, el animal apareció el sábado alrededor del mediodía, cuando el agua había ganado terreno en Surf City. El tiburón pasó frente a la vivienda, se dirigió hacia la entrada de la propiedad y posteriormente, continuó su recorrido entre las aguas de la inundación.

La zona quedó severamente afectada por el temporal, que llevó agua a calles y propiedades a lo largo de distintas comunidades del Jersey Shore. En algunos sectores de Surf City, las inundaciones llegaron a alcanzar cerca de 4 pies de altura, una profundidad suficiente para que un animal marino pudiera desplazarse por zonas que normalmente están completamente secas.

La imagen podría recordar a escenas de películas como “Jaws”, pero la identificación realizada por un especialista alejó cualquier comparación con un depredador peligroso. El investigador de tiburones Greg Skomal, de la División de Pesca Marina de Massachusetts, indicó a ABC News que se trataba de un smooth dogfish, conocido en español como cazón liso o tiburón perro liso.

Un tiburón pequeño y común en la costa de Nueva Jersey

Esta especie es habitual en las aguas frente a Nueva Jersey y no representa el mismo tipo de amenaza que las especies de tiburones de gran tamaño asociadas con ataques a humanos. Según información citada por USA Today de la Conserve Wildlife Foundation of New Jersey, el smooth dogfish puede alcanzar aproximadamente 5 pies de longitud y posee dientes pequeños y romos. Su alimentación incluye crustáceos, calamares y otros peces.

El animal, además, no parecía estar buscando a las personas. Su presencia en la calle fue consecuencia de una combinación poco habitual: el fuerte oleaje, la marejada y las inundaciones costeras permitieron que un pez que normalmente permanece en el mar o en aguas cercanas llegara temporalmente hasta el vecindario.

Después de recorrer la zona residencial, el tiburón habría continuado hacia el oeste, en dirección a Barnegat Bay. Para los habitantes que observaban desde tierra firme, la escena fue suficientemente extraña como para convertir una jornada marcada por la lluvia y el viento en una anécdota difícil de olvidar.

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