Trump niega que EE.UU. vaya a vender armas a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que Washington tenga previsto vender armas a China, después de que su embajador en Pekín, David Perdue, afirmara que el mandatario llegó a preguntarle al presidente chino, Xi Jinping, si estaba interesado en comprar armamento estadounidense.

“No he oído hablar de eso”, respondió Trump este lunes cuando fue consultado sobre las declaraciones de Perdue. Al preguntarle directamente si Estados Unidos vendería armas a China, contestó: “No”.

Sin embargo, Trump añadió que a Pekín probablemente le interesaría comprar equipamiento militar estadounidense porque, según afirmó, Estados Unidos fabrica “mejores equipos”, y dejó abierta la posibilidad de que pudiera ser una buena idea explorar esa opción.

La Casa Blanca también negó que exista un plan para vender armamento a China. Un funcionario estadounidense dijo a la agencia EFE que el Gobierno “no tiene planes de vender armas a China”.

Contradicción en el Gobierno

La posición oficial contrasta con lo dicho el domingo por Perdue durante una entrevista televisiva. El embajador aseguró que Trump había planteado directamente a Xi la posibilidad de que China comprara armas estadounidenses.

Según Perdue, Trump suele explicar que Estados Unidos vende armamento a otros países y, durante sus conversaciones con el mandatario chino, llegó a preguntarle si quería comprar algunos de esos equipos.

Las declaraciones del diplomático generaron dudas debido a que la legislación estadounidense mantiene restricciones específicas a la exportación de armamento a China.

El Congreso estadounidense prohibió después de la matanza de Tiananmen de 1989 la concesión de licencias para exportar a la República Popular China los artículos incluidos en la Lista de Municiones de Estados Unidos, regulada por el Departamento de Estado.

Por ello, una eventual venta de armamento estadounidense a Pekín tendría que enfrentarse a las restricciones establecidas por la legislación vigente.

El asunto adquiere especial relevancia por la relación militar entre Washington, Pekín y Taiwán. China considera a la isla una provincia rebelde y no ha descartado utilizar la fuerza para tomar su control, mientras Estados Unidos mantiene compromisos de defensa con Taipéi.

Las declaraciones de Perdue también se producen mientras la Administración Trump mantiene retenidos paquetes de armamento destinados a Taiwán.

Al mismo tiempo, Washington busca presionar a Pekín por sus relaciones comerciales con Rusia e Irán, mientras intenta mantener una relación más estable con el Gobierno chino.

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