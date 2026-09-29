Mamdani presenta un plan para combatir el antisemitismo

El alcalde Zohran Mamdani presentó este martes la primera estrategia municipal de Nueva York para combatir el antisemitismo, un plan que concentra recursos en la prevención de delitos de odio, la seguridad de instituciones judías, la educación y el respaldo a las víctimas.

La iniciativa contempla $7.4 millones de dólares en nuevas asignaciones: $6.4 millones para Partners Against the Hate (P.A.T.H.), destinados a organizaciones comunitarias que trabajan en prevención y apoyo a sobrevivientes, y otro millón de dólares para reforzar la seguridad física de sinagogas y otros lugares de culto. La administración sostiene que el fondo de P.A.T.H. duplica el financiamiento del año anterior.

El anuncio llega en un momento de preocupación por los delitos de odio contra los neoyorquinos judíos. Antes de las Altas Fiestas Judías, Mamdani y la comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, señalaron que los delitos de odio confirmados habían aumentado un 16% durante los primeros 8 meses de 2026 y que los ataques antisemitas habían subido un 9%. Más de la mitad de los delitos de odio confirmados tenían como víctimas a personas judías, según los datos citados por la ciudad.

Seguridad para sinagogas e instituciones judías

El plan prevé reactivar el Security Infrastructure Working Group, un grupo interagencial que ofrecerá asistencia técnica y estratégica a sinagogas, centros culturales y otras instituciones que quieran mejorar sus sistemas de protección.

La estrategia se apoyará también en los $26 millones anunciados para la Office for the Prevention of Hate Crimes, de los cuales ahora se detallan $7.4 millones.

El documento plantea una respuesta coordinada entre la Mayor’s Office to Combat Antisemitism, la NYPD, la City Commission on Human Rights y otras agencias municipales. El objetivo es atender el antisemitismo físico, verbal y digital, facilitar la denuncia de incidentes y mejorar el acceso de las víctimas a recursos y servicios.

Más educación sobre el Holocausto y la historia judía

Otro componente central es la educación. La administración trabajará con las escuelas públicas de Nueva York para responder a denuncias de discriminación que involucren a estudiantes judíos y ampliará las oportunidades para que los alumnos visiten el Museum of Jewish Heritage.

La ciudad también destinará $2 millones para completar el Queens Holocaust Memorial y $2.5 millones para el Center for New Jewish Culture, en Brooklyn. La estrategia busca acercar a nuevas generaciones a la historia judía, el Holocausto y las contribuciones de los judíos a Nueva York.

En paralelo, se lanzará una campaña pública para explicar cómo funciona la City Human Rights Law y cómo reportar posibles casos de discriminación ante la City Commission on Human Rights. Los mensajes aparecerán en LinkNYC y otros espacios públicos de los cinco condados.

7 objetivos para combatir el antisemitismo

La estrategia establece 7 líneas de acción: prevenir la violencia motivada por el odio; combatir el antisemitismo en sus distintas expresiones; ampliar la educación; apoyar a los sobrevivientes; proteger y celebrar la vida judía; escuchar a las comunidades judías y preservar su cultura y tradiciones.

El gobierno municipal señala que el plan fue elaborado después de meses de conversaciones con integrantes de distintas comunidades judías. La iniciativa llega después de que Mamdani se reunió en agosto con 10 rabinos de diferentes corrientes, quienes plantearon distintas prioridades sobre seguridad y pertenencia comunitaria.

El anuncio también se produce en medio de un debate sobre la forma en que debe definirse y abordarse el antisemitismo. Medios locales han señalado que el documento no adopta una definición formal única del término, a diferencia del enfoque utilizado durante la administración de Eric Adams. Algunas organizaciones y dirigentes judíos han cuestionado esa decisión y consideran que el plan debería abordar explícitamente el vínculo que, según ellos, puede existir entre determinadas expresiones contra Israel, el antisionismo y el odio antijudío.

La administración Mamdani presenta la estrategia como un marco de gobierno para prevenir ataques, mejorar la respuesta institucional y fortalecer la vida judía en los cinco condados, con seguimiento desde City Hall. El documento busca ahora convertir esas prioridades en acciones coordinadas entre distintas dependencias y organizaciones comunitarias. La Mayor’s Office to Combat Antisemitism coordinará buena parte de la implementación junto con otras dependencias de la ciudad.

Con este plan, Nueva York incorpora por primera vez una estrategia municipal integral específicamente dedicada al antisemitismo y abre una nueva etapa de debate sobre sus alcances y aplicación.

Sigue leyendo:

* Gobierno federal investiga a escuelas de NYC por presunto antisemitismo vinculado a grupo pro Palestina

* Tras aumento de 62% en ataques a judíos crean oficina municipal para combatir el antisemitismo

* Escalada entre Israel e Irán levanta preocupaciones entre neoyorquinos: NYPD en alerta