Pagos SNAP aumentan este jueves 1 de octubre: una familia de cuatro podría recibir hasta $1,023 al mes

Los montos máximos de SNAP subirán el jueves 1 de octubre con el ajuste anual por el costo de los alimentos. Para una familia de cuatro, el límite mensual en los 48 estados contiguos y Washington, D.C., pasará de $994 a $1,023. Eso no significa que todas las familias recibirán esa cantidad.

Cuánto podrá recibir cada hogar

El nuevo máximo para una persona será de $306 al mes, frente a $298: un aumento de $8. Para una familia de cuatro, el incremento será de $29.

Los demás límites mensuales serán de $562 para dos personas, $808 para tres, $1,217 para cinco, $1,463 para seis, $1,616 para siete y $1,841 para ocho.

Por cada integrante adicional se sumarán $225 al máximo correspondiente.

También aumentará de $24 a $25 el beneficio mínimo para los hogares elegibles de una o dos personas.

Los montos entrarán en vigor con el año fiscal federal 2027, que comienza el 1 de octubre de 2026 y termina el 30 de septiembre de 2027.

El Departamento de Agricultura calcula los montos máximos a partir de su Plan de Alimentos Económicos, que estima cuánto cuesta mantener una alimentación nutritiva con un presupuesto limitado.

El ajuste para los 48 estados contiguos y Washington, D.C., ronda el 3%. En Alaska, Hawái y los territorios se aplican tablas diferentes.

Por qué no todos recibirán $1,023

Los $1,023 son el máximo para un hogar de cuatro integrantes, no un pago fijo ni un depósito adicional.

El beneficio concreto depende, entre otros factores, del tamaño de la familia, sus ingresos y las deducciones permitidas.

En términos generales, SNAP calcula que el hogar puede destinar el 30% de sus ingresos netos a alimentos y determina la ayuda a partir de esa cantidad.

Por eso, dos familias con cuatro miembros pueden recibir pagos distintos.

También cambian los límites de ingresos

El límite mensual estándar de ingresos brutos para una persona subirá de $1,696 a $1,729. Para una familia de cuatro, pasará de $3,483 a $3,575.

Los nuevos límites de ingresos netos serán de $1,330 y $2,750, respectivamente.

El ingreso bruto se calcula antes de las deducciones; el neto, después de aplicar las permitidas.

Algunos hogares con integrantes mayores o con discapacidad están sujetos a reglas diferentes.

La deducción estándar para hogares de una a tres personas aumentará de $209 a $217.

Estos ajustes afectan el cálculo de elegibilidad y del beneficio, pero cada caso debe evaluarse conforme a sus circunstancias.

El aumento anual es independiente de los cambios en requisitos de trabajo aprobados en 2025.

Esas reglas pueden alcanzar a adultos de hasta 64 años y modificaron ciertas exenciones, incluidas las relacionadas con padres y madres, veteranos, personas sin hogar y algunos jóvenes que salieron del sistema de acogida.

Su aplicación varía por estado: no son requisitos nuevos que comiencen para todos el 1 de octubre.

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