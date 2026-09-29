Registran más de 300 presos políticos en Venezuela pese a recientes excarcelaciones

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal reportó un total de 324 presos políticos registrados en el país sudamericano la hasta el 28 de septiembre, de acuerdo con su balance publicado este martes.

La actualización de la ONG señala que existe una disminución de 20 casos en comparación con el informe previo, cuando el cómputo alcanzaba las 344 personas privadas de libertad tras las excarcelaciones de la última semana.

Dentro del grupo actual de 324 detenidos, la organización precisó que todos son adultos, distribuidos en 310 hombres y 14 mujeres. El listado agrupa a 184 civiles y 140 efectivos militares. Asimismo, el organismo detalló que 32 de los ciudadanos arrestados poseen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad, indicó Foro Penal.

Liberaciones recientes y protestas de familiares

Foro Penal confirmó que las 20 excarcelaciones computadas se concretaron entre el viernes y el sábado. Esta medida coincidió con la conclusión de la segunda ronda de conversaciones entre representantes del Régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Entre las personas liberadas figuran al menos seis vinculadas con la incursión marítima registrada en el año 2020.

De forma paralela a las liberaciones registradas, agrupaciones de la sociedad civil y comités de familiares mantienen manifestaciones públicas continuas para exigir la libertad plena de los ciudadanos que continúan tras las rejas.

Antecedentes del proceso de excarcelaciones

El proceso de liberación de detenidos se mantiene en desarrollo a lo largo del año actual, luego de que las autoridades gubernamentales, tuteladas por la administración Trump, anunciaran la medida tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

En tal sentido, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó en febrero una ley de amnistía, instrumento jurídico que diversas organizaciones de derechos humanos calificaron como excluyente.

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