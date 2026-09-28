Aseguran que el Kennedy Center frenó reparaciones pese a contar con fondos

Los responsables del Kennedy Center conocían desde hace más de un año varios de los problemas estructurales que ahora son utilizados para justificar el cierre indefinido del emblemático recinto de Washington, pese a que habían recibido fondos para repararlos, denunciaron antiguos empleados en una carta enviada al Congreso.

La denuncia, divulgada inicialmente por The New York Times y de la que también informó Associated Press, señala directamente a Matt Floca, director ejecutivo y de operaciones del Kennedy Center.

De acuerdo con los exempleados, Floca había solicitado y obtenido recursos para reparar problemas en el techo, pero en abril habría detenido el proceso de remediación pese a que el dinero ya estaba disponible.

El Congreso asignó $257 millones de dólares al Kennedy Center como parte de una legislación de gastos promulgada en el verano de 2025.

David Seide, abogado de los denunciantes anónimos, afirmó en la carta que Floca conocía los problemas desde que se incorporó al centro en 2024 como vicepresidente de instalaciones. Los exempleados dijeron que los daños que ahora son presentados como nuevos riesgos ya habían sido identificados y que la dirección tenía los recursos necesarios para atenderlos.

En una declaración difundida por el Kennedy Center, Floca aseguró que las inspecciones realizadas durante el verano revelaron que las filtraciones habían provocado daños internos mucho mayores de lo que se conocía anteriormente.

“El Kennedy Center sabía desde hace años que el alero del techo tenía goteras”, escribió Floca. “Lo que no sabíamos hasta este verano era hasta qué punto se había extendido el daño en el interior”.

El funcionario también negó haber paralizado las reparaciones en abril y explicó que modificó el enfoque del proyecto después de que el presupuesto presentado por el contratista para los planos iniciales resultara casi tres veces superior al costo previsto.

Floca señaló que el trabajo fue reasignado a un proyecto de mayor alcance.

La dirección del centro decidió cerrar indefinidamente el recinto este mes, alegando riesgos para la seguridad de los asistentes, artistas y empleados. En una declaración judicial presentada en septiembre, Floca señaló que una inspección había detectado problemas en la marquesina deteriorada de la terraza y un derrumbe parcial del techo.

Los antiguos empleados cuestionan que esos riesgos hayan aparecido de manera repentina y sostienen que la dirección ya tenía conocimiento de parte de las deficiencias.

La controversia se suma al conflicto político y judicial que rodea al Kennedy Center desde que el presidente Donald Trump asumió el control de su junta directiva durante su segundo mandato. El mandatario incorporó a personas de su confianza al órgano de gobierno y promovió que su nombre fuera añadido al edificio.

Un juez federal determinó posteriormente que esa inscripción había sido puesta ilegalmente y ordenó retirarla. La junta, alineada con Trump, aprobó el cierre del centro horas después de que el juez Christopher Cooper bloqueara sus planes para devolver el nombre del presidente al edificio.

Cooper también ordenó al Kennedy Center avisar con 30 días de anticipación antes de realizar modificaciones físicas importantes, incluida una eventual demolición, una posibilidad que Trump ha mencionado públicamente.

El centro debe presentar además un informe sobre el cierre temporal y las reparaciones de emergencia.

La nueva denuncia llegó al Congreso a través del senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, quien el jueves pidió explicaciones a Floca. El senador sostuvo que su investigación inicial había encontrado documentos relacionados con gastos que calificó de excesivos durante la presidencia de Trump en la junta del Kennedy Center y afirmó que las nuevas pruebas apuntan a posibles problemas adicionales en la administración de los recursos.

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