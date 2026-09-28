Trump cae al 37% de aprobación antes de las elecciones de medio mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registra un 37% de aprobación, el nivel más bajo para un mandatario a pocas semanas de unas elecciones de medio mandato en las encuestas del Wall Street Journal desde 1990.

El resultado supone también el peor registro de Trump en este periodo de su segundo mandato y se produce aproximadamente un mes antes de las elecciones de noviembre, en las que los republicanos afrontan un escenario marcado por la economía, el costo de vida y la guerra con Irán.

El 61% de los votantes registrados desaprueba la gestión del presidente. El anterior nivel más bajo registrado en una encuesta del Journal para un presidente antes de unas elecciones de medio mandato fue el 39% de George W. Bush antes de los comicios de 2006.

La economía golpea la valoración de Trump

La percepción sobre la economía aparece entre los principales problemas para el presidente.

El 60% de los encuestados considera que las políticas económicas de Trump han empeorado la situación del país. En contraste, 25% cree que la han mejorado y 10% considera que no han tenido efecto.

El aumento del costo de la energía también forma parte del escenario que enfrentan los votantes. La guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han elevado la presión sobre el mercado petrolero y los precios de los combustibles.

El precio promedio de la gasolina regular se ubicó en alrededor de $4.48 dólares por galón, frente a los aproximadamente $3.13 dólares de hace un año.

Los republicanos se encaminan a las elecciones

La caída en la aprobación de Trump ocurre mientras los republicanos enfrentan dificultades en varios de los asuntos que más preocupan a los votantes.

De acuerdo con The Hill, el analista electoral Charlie Cook afirmó que los demócratas tienen prácticamente asegurada la recuperación de la Cámara de Representantes y señaló que el control del Senado también se ha convertido en una posibilidad real para el partido.

Cook sostuvo que la Cámara “prácticamente ya estaba decidida desde hace tiempo” y explicó que, mientras hace un año consideraba poco realista un cambio de mayoría en el Senado, ahora lo considera “muy probable”.

Sus declaraciones corresponden a su análisis del panorama electoral y no representan un resultado anticipado de las elecciones.

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