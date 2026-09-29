Rick Scott afirma que habló con Machado y que está dispuesta reunirse con Delcy Rodríguez

El senador republicano Rick Scott reveló este martes que sostuvo una conversación telefónica con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la que la dirigente expresó su disposición de regresar a Venezuela y “sentarse” con las autoridades que actualmente ejercen el poder, incluida Delcy Rodríguez.

Según lo expuesto por el legislador estadounidense, Machado mantiene la disposición de retornar a su país “de manera pacífica y constructiva” para entablar un diálogo con los actores clave del sector público y privado, con el objetivo de encauzar una transición democrática.

“Ella tiene la actitud correcta, la aptitud adecuada y, sobre todo, el apoyo del pueblo de Venezuela para lograr el progreso en la sociedad civil que conduzca a elecciones y al establecimiento de una república plenamente democrática y próspera”, afirmó Scott.

El senador Scott enfatizó que el liderazgo de Machado resulta fundamental en este momento para la región y que su prioridad principal continúa siendo “la libertad y la prosperidad para el pueblo de Venezuela”.

En su mensaje, el parlamentario estadounidense también reconoció las gestiones del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio en la crisis venezolana.

“Nada bueno en Venezuela ahora o en el futuro sería posible sin tus esfuerzos. Has terminado con una amenaza para EE.UU., pero también estás mejorando la vida del pueblo venezolano y restaurando a un aliado”, manifestó.

I just had a very good phone call with @MariaCorinaYA today.



She has the right attitude, aptitude, and above all the support of the people of Venezuela to make the progress in civil society that leads to elections and the establishment of a fully democratic and prosperous? — Rick Scott (@SenRickScott) September 29, 2026

La respuesta de Machado

Tras las declaraciones del senador, María Corina Machado reaccionó públicamente para agradecer el respaldo de Scott y ratificar su compromiso de retornar a territorio venezolano para liderar una nueva etapa política enfocada en comicios transparentes.

“Gracias, senador @SenRickScott, por su amistad inquebrantable y su apoyo inquebrantable al pueblo venezolano. Estoy decidido a regresar a casa para estar al lado de nuestro pueblo y trabajar con todos los que estén listos para reconstruir nuestra nación”, expresó la dirigente.

Machado agregó que están “preparados y ansiosos por liderar este nuevo capítulo, forjando una alianza fuerte y duradera con Estados Unidos y el mundo libre”, asegurando que el país “siempre recordará a aquellos que estuvieron a nuestro lado en este momento decisivo”.

Thank you, Senator @SenRickScott, for your steadfast friendship and unwavering support for the Venezuelan people.



I am determined to return home to stand alongside our people and work with all who are ready to rebuild our nation.



A free and democratic Venezuela, anchored by? https://t.co/CRI3WCQoMe — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 29, 2026

Estas declaraciones se producen en medio de intensas denuncias por parte de su equipo de trabajo, que en los últimos días ha alertado sobre las reiteradas trabas para su ingreso al país.

Recientemente, su entorno denunció que la dirigente intentó regresar a Venezuela desde Panamá en tres ocasiones durante la última semana, sumando al menos siete intentos infructuosos en los que las autoridades le han impedido retornar a su país.

A pesar de los bloqueos, Scott insistió en que “lo mejor para todos en este momento es que María Corina Machado esté en Venezuela”, destacando que los ciudadanos la buscan para guiar el futuro político de la nación.

Sigue leyendo:

• Venezolanos en NY presionarán por una fecha para elecciones libres y la garantía del voto de la diáspora

• Chavismo niega que se impida a María Corina Machado regresar a Venezuela

• Rubio dice que Trump y Delcy Rodríguez hablaron de elecciones en Venezuela