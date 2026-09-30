Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys en Brasil fue el partido de la NFL más visto de la historia fuera de EE.UU.

Brasil, territorio histórico y tradicionalmente futbolero, fue testigo de un hecho histórico en la NFL. El partido de la NFL en el que Baltimore Ravens derrotó 34-31 a los Dallas Cowboys en Río de Janeiro se convirtió en el juego internacional de la National Football League más visto de la historia.

El encuentro promedió 24.9 millones de espectadores en CBS el domingo. Según Nielsen, la audiencia superó los 30 millones de espectadores durante los minutos finales del partido, cuando Tyler Loop conectó un gol de campo de 56 yardas en la última jugada para darle la victoria de forma agónica a Baltimore y terminó celebrando como Cristiano Ronaldo.

El encuentro también fue el partido de la Semana 3 más visto en CBS desde 2014. El anterior referente de esta temporada había sido el duelo de la Semana 1 en Australia entre los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams, que promedió 18.5 millones de espectadores en Estados Unidos a través de la plataforma Netflix.

El partido del viernes por la noche de la Semana 1 del año pasado en Brasil entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs también registró un promedio de 18.5 millones en YouTube.

La doble cartelera dominical de CBS promedió 21.45 millones de espectadores y se convirtió en la más vista de septiembre desde 2014.

Los otros seis partidos internacionales de la temporada pasada fueron transmitidos por NFL Network y promediaron 6.2 millones de espectadores.

La NFL todavía tiene programados siete partidos internacionales más esta temporada. El próximo será este domingo entre Indianapolis y Washington en Londres.

A principios de este año, la NFL aprobó la celebración de hasta 10 partidos fuera de Estados Unidos. En 2025, fueron ocho encuentros internacionales.

El calendario de la liga para 2026 contempla nueve partidos internacionales, de los cuales ocho son organizados directamente por la NFL. El otro encuentro se jugará en Londres tras un acuerdo entre Jacksonville Jaguars y el estadio de Wembley.

Las sedes anfitrionas de este año son Melbourne (Australia), Río de Janeiro, Londres (tres partidos), París, Madrid, Múnich y Ciudad de México.



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