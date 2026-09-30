Mariachi que interpretó el himno de EE.UU. en la NFL denunció “críticas racistas”

El clima antimigrante que reina en Estados Unidos desde la llegada de la administración Trump se ha trasladado al deporte. El grupo Mariachi Herencia de México interpretó el pasado lunes el himno nacional de Estados Unidos antes del partido entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears en el Soldier Field.

Tras la presentación, uno de sus integrantes denunció que la agrupación recibió críticas de carácter racista. Alonso Orozco Jr., integrante del grupo, señaló que el momento estuvo acompañado por reacciones negativas.

“Ayer tuvimos la oportunidad de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos en el partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Eagles, y fue increíble hacerlo con amor y respeto hacia una gran nación. Sin embargo, ha surgido una enorme ola de críticas racistas”, escribió en X.

Yesterday, we had the opportunity to perform the United States National Anthem for the #NFL game between the #ChicagoBears and the #Eagles, and it was incredible to do so with love and respect for a great nation.



However, a huge wave of racist criticism has emerged. pic.twitter.com/ZwaQ2vdZ1n — Alonso Orozco Jr (@BananoJrMHM) September 29, 2026

La actuación se realizó antes del encuentro correspondiente a la Semana 3 de la temporada 2026 de la NFL. Fue la primera vez que una agrupación de mariachi interpretó el himno estadounidense en la historia del Soldier Field.

Los integrantes de Mariachi Herencia de México, agrupación originaria de Chicago, han sido nominados en dos ocasiones al Latin Grammy.

La participación formó parte de las actividades de “Vamos Bears”, una jornada organizada por los Chicago Bears para reconocer la influencia de la comunidad latina en la ciudad. El programa incluyó diferentes iniciativas dirigidas a los aficionados presentes en el estadio.

La jornada también incluyó actividades relacionadas con la música latina. Durante el medio tiempo, los Bears organizaron una presentación dedicada a la historia de la música latina en Chicago.

Además, dos estudiantes de preparatoria fueron reconocidos como capitanes honorarios y participaron en el volado previo al inicio del partido.

Las actividades se desarrollaron en el Soldier Field como parte del homenaje a la comunidad latina. En lo deportivo, los Chicago Bears cerraron la jornada con una victoria por 27-7 sobre los Philadelphia Eagles en la Semana 3 de la temporada 2026.



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