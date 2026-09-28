Jugador de Baltimore Ravens anotó gol de campo de 56 yardas y celebró a lo Cristiano Ronaldo en el Maracaná de Brasil

La NFL regaló una de las imágenes más virales del fin de semana en una de las catedrales más míticas del fútbol. Tyler Loop le dio a Baltimore Ravens una victoria de 34-31 sobre los Cowboys con un gol de campo de 56 yardas en el último segundo y celebró con un salto, giro y el grito de “Siuuu” al más puro estilo Cristiano Ronaldo.

En el estadio Maracaná de Brasil, Loop corrió el campo mientras sus compañeros lo perseguían y lo cargaban en hombros tras la patada ganadora.

El estadio respondió con un “Siuuu” desde la tribuna. La escena tuvo un peso especial para el pateador, marcado por el cierre de la temporada pasada, cuando falló un intento de 44 yardas ante los Steelers que dejó a Baltimore fuera de la postemporada y precedió al despido de John Harbaugh.

WALKOFF WINNER FOR TYLER LOOP!!!!!!!!!!!!!!!!



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“Hemos hablado mucho de que esta temporada se trata de ser el mejor cuando más se necesita”, comentó Loop. “Ha habido mucha adversidad, han pasado muchas cosas entre el final de la temporada pasada y ahora”, añadió.

En el deporte suele haber revancha y Loop saboreó las mieles el pasado fin de semana. El jugador, de 25 años y formado en Arizona, dijo que aquel error lo llevó a una reflexión profunda.

“Ha sido un placer que compañeros como estos y el resto del vestuario me respalden y me apoyen”, expresó. “De mi parte ha habido mucha reflexión desde un punto de vista espiritual; hombre, el fútbol americano es un regalo y está hecho para disfrutarse”.

En Río de Janeiro, Lamar Jackson conectó un pase de 27 yardas con Zay Flowers y pidió tiempo fuera con un segundo en el reloj. Loop ejecutó la patada con distancia de sobra. Jackson lo alcanzó en la celebración y lo abrazó.

“La locura de esto es que no tuve ninguna duda”, afirmó Jackson. “Sentí como si ya hubiéramos ganado. Yo estaba en la banda como: ‘Tu legado empieza ahora’, porque sé que ha estado enfrentando adversidad. Qué manera de empezar tu legado: en Brasil. Él terminó el resto. Lo hizo.

Un reconocimiento a los equipos especiales. Un reconocimiento a Loop”, expresó.

Loop suma cinco goles de campo en seis intentos esta temporada y ha convertido sus siete puntos extra. “Esto es especial. Es difícil ganar en la NFL y ganamos esta noche”, señaló.

“Pero tenemos que volver al trabajo. Celebraremos esta noche en el avión, nos divertiremos un poco, pero luego el lunes es momento de prepararnos para el próximo partido”, comentó.

A principios de este año, la NFL aprobó la celebración de hasta 10 partidos fuera de Estados Unidos. En 2025, fueron ocho encuentros internacionales.

El calendario de la liga para 2026 contempla nueve partidos internacionales, de los cuales ocho son organizados directamente por la NFL. El otro encuentro se jugará en Londres tras un acuerdo entre Jacksonville Jaguars y el estadio de Wembley.

Las sedes anfitrionas de este año son Melbourne (Australia), Río de Janeiro, Londres (tres partidos), París, Madrid, Múnich y Ciudad de México.



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